Дошколятам Косино-Ухтомского рассказали о семейных ценностях

Для воспитанников дошкольных групп школы №2031 организовали праздник в честь Дня семьи, любви и верности. В этот день прошел концерт со стихотворениями, танцами, конкурсами и викторинами.

Малыши прочитали стихи о семье. Потом вниманию зрителей представили мини-спектакли, которые поставили ребята из групп постарше. В коротких сценках юные артисты показали, как важны и необходимы доверительные отношения в семье, как нужно заботиться друг о друге.

Далее ребята продемонстрировали свои танцевальные навыки. А затем дети стали участниками конкурса изобразительного искусства, где каждый смог нарисовать свою семью.

Мероприятие прошло весело и душевно.