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Дошколятам Косино-Ухтомского рассказали о семейных ценностях
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Дошколятам Косино-Ухтомского рассказали о семейных ценностях 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Для воспитанников дошкольных групп школы №2031 организовали праздник в честь Дня семьи, любви и верности. В этот день прошел концерт со стихотворениями, танцами, конкурсами и викторинами.
Малыши прочитали стихи о семье. Потом вниманию зрителей представили мини-спектакли, которые поставили ребята из групп постарше. В коротких сценках юные артисты показали, как важны и необходимы доверительные отношения в семье, как нужно заботиться друг о друге.
Далее ребята продемонстрировали свои танцевальные навыки. А затем дети стали участниками конкурса изобразительного искусства, где каждый смог нарисовать свою семью.
Мероприятие прошло весело и душевно.
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