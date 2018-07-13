Что родители должны знать о коликах, чтобы оставаться спокойными?

Малыши особенно уязвимы, ведь уже сразу после рождения на них сваливается целый ворох новых задач: научиться дышать, правильно брать грудь, понять, что такое ночь и день, а также полностью адаптироваться к жизни вне утробы. Все это требует очень много сил и дается младенцам непросто. Поскольку многие органы и системы организма ребенка еще не до конца сформированы, он регулярно сталкивается с всевозможными трудностями, в том числе связанными с процессом пищеварения. Вместе с Nutriclub мы подготовили гид по процессам, сопровождающим развитие и созревание кишечника здорового малыша.

Все говорят, что у моего малыша будут колики, это правда?

Нет, вовсе необязательно, что у вашего малыша будут колики. По статистике, эта проблема затрагивает в среднем около 20 процентов всех новорожденных детей. Начинаются колики примерно на второй неделе жизни и могут длиться вплоть до четырех месяцев. Как понять, что это именно колики?

Как понять, что это именно колики?

Колики действительно можно спутать с другими дискомфортными состояниями у ребенка —перегревом, усталостью или голодом. Однако, если врачом исключены все возможные проблемы со здоровьем у ребенка, он сыт, подгузник чистый, то скорее всего причиной плача являются младенческие колики. Существует также так называемое «правило трех», которое может помочь определить наличие колик у малыша: если ребенок плачет без очевидной причины более трех часов в день, не менее трех раз в неделю, и длится это уже не менее трех недель подряд, это колики. Важно отметить, что колики не сопровождаются какими-либо проблемами роста и набора веса. Если у ребенка существуют данные проблемы, то необходимо обратиться к врачу для выяснения их причин.

Почему бывают колики?

В родительской среде бытует мнение, что причиной колик является исключительно повышенное газообразование. Действительно, чрезмерное газообразование в пищеварительном тракте малыша, а также воздух, заглатываемый им во время кормления, оказывает давление на стенки кишечника и вызывает неприятные болезненные ощущения. Но колики — это комплексное явление, и существует множество других причин колик. Например, спазмы и нарушение моторики созревающего желудочно-кишечного тракта, чрезмерное воздействие на органы чувств младенца (слишком шумно, светло, многолюдно), процесс развития нервной системы, а также формирование плотного стула могут сопровождать рост и развитие здорового ребенка. Несмотря на безутешный длительный плач, страдающий от колик малыш между приступами хорошо ест, спит и выглядит бодрым. Тем не менее, даже если вы уверены в том, что у малыша именно колики, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы он смог установить точную причину беспокойства малыша и исключить наличие каких-либо заболеваний.

Если малыш на искусственном вскармливании, может ли смесь стать причиной колик?

Сама по себе смесь не является причиной именно колик. Однако неправильно подобранное питание действительно может спровоцировать появление неприятных ощущений в кишечнике младенца. Так, если у ребенка лактазная недостаточность, то организм не полностью расщепляет лактозу, поступающую с питанием, что ведет к накоплению лактозы в просвете кишечника и избыточному болезненному газообразованию. Поэтому, если у малыша на искусственном или смешанном вскармливании выявлены какие-либо функциональные нарушения пищеварения, ему специалист может порекомендовать смесь категории «комфорт».

Колики — это опасно для здоровья?

Для здоровья ребенка колики не опасны, они носят физиологический характер и должны пройти самостоятельно, но действительно доставляют ребенку множество неприятных ощущений. Основная проблема колик заключается в воздействии на психологическое состояние родителей, которые в этот период могут испытывать вспышки гнева, приступы бессилия и паники. Основной мантрой на этот период для вас должна стать фраза: «Это обязательно пройдет». Помните: вы не виноваты в том, что у вашего ребенка колики, просто так получилось.

Что помогает от колик?

Для облегчения колик у малыша существует ряд рекомендаций, так называемых «физических методов», которые помогут малышу успокоиться и уменьшат неприятные ощущения. К ним относятся:

● Легкий массаж животика по часовой стрелке

● Выкладывание малыша на животик. Внимание! Внимательно следите за дыханием ребенка, не оставляйте его без присмотра

● Белый шум, записи которого можно найти в специальных приложениях для смартфона, но в качестве экстренной меры подойдет и включенный фен ● Пустышка (да, иногда это не возбраняется — ненутритивное (то есть не имеющее пищевой ценности) сосание часто успокаивает детей)

● Нежное укачивание на руках у мамы или в колыбельке

● Тепло на животик, например, теплая пеленка

● Ношение столбиком после кормления

● Купание легкий массаж животика по часовой стрелке;

Чего не нужно делать, если у ребенка колики?

Необходима консультация специалиста

Не следует давать малышу никаких отваров трав, даже если бабушка настаивает.

Во-первых, это чревато аллергической реакцией, во-вторых, в качестве трав никогда нельзя быть уверенными, в-третьих, детям все это попросту не нужно — все отвары скорее успокаивают семью ребенка, а не его самого.

Не давайте рисовые каши и отвары. Время прикорма, разумеется, еще не наступило. Кроме того, это попросту вредно для еще не дозревшей пищеварительной системы — тяжелая для ребенка пища только усугубит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Не давайте малышу спазмолитиков и антигистаминных (то есть противоаллергических) средств — это может быть опасно.

Не усердствуйте с препаратами против повышенного газообразования.

С коликами справились, но теперь он срыгивает. А еще у него бывают запоры. Это нормально?

Давайте разберемся: срыгивания — это обычное явление в жизни ребенка в возрасте до трех месяцев. До 87 процентов младенцев срыгивают с той или иной периодичностью, а у некоторых из них частота срыгиваний достигает 12 раз в день. Обычно это происходит из-за того, что ребенок либо съел очень много, либо приложил к процессу слишком много усилий, например, из-за того, что был очень голоден и торопился. Если регулярные срыгивая сохраняются и после трех месяцев, то об этом обязательно нужно поговорить со специалистом. Что касается запоров, то у детей на грудном вскармливании частота их значительно ниже по сравнению с детьми на искусственном вскармливании. Обычно ребенок в возрасте до 4-х месяцев имеет в среднем от 7 до 1 актов дефекации в сутки, от 4-х мес. до 2-х лет — от 3 до 1 опорожнений кишечника. Частота опорожнения кишечника даже у малышей — совершенно индивидуальное дело. Здоровый малыш ничего никому не должен. Если же ребенок получает стандартную смесь, скорее всего частота стула у него будет меньше, чем у грудничка, и это объясняется тем, что грудное молоко имеет ряд важных компонентов, влияющих на консистенцию стула. Стул ребенка на искусственном вскармливании более густой, чем у грудничка (по консистенции напоминает густой крем или арахисовое масло). Когда стул становится более плотным, а сам ребенок беспокоится во время дефекации, речь может идти о запоре. В таком случае нужно проконсультироваться у специалиста и, возможно, подобрать смесь, которая содержит активные компоненты, обеспечивающие мягкий стул.

Материал подготовлен редакцией НЭН совместно с Nutriclub

Необходима консультация специалиста.

Грудное молоко — лучшее питание для детей раннего возраста.