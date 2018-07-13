Спецпроект — вся правда и мифы о детском питании

Детское питание

7 мифов

о детском питании

Современным родителям во многом проще растить своих детей, чем поколению их мам и пап: под рукой всегда есть интернет, где можно найти ответы на основные вопросы. Ликбез по прикорму, факты о грудном вскармливании или рекомендации ВОЗ — обо всем написано на надежных ресурсах.

А нет, родители все еще прислушиваются к другим мамам на площадке, к очереди в поликлинике или старшим родственниками. Особенно, если речь заходит о питании детей младшего возраста. Так как мифов, связанных с кормлением малышей до года и старше, очень много, мы решили развеять самые живучие.

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Парадокс колик

Колики у младенцев — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются родители в первые месяцы жизни ребенка. Как правило, такого рода боли беспокоят ребенка с двух-трех недель и до четырех месяцев. Так как причины возникновения колик многообразны и выделить ведущую из них часто бывает невозможно, способы лечения остаются предметом широкой дискуссии и требуют особого подхода.

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Что родители должны знать о коликах, чтобы оставаться спокойными?

Малыши особенно уязвимы, ведь уже сразу после рождения на них сваливается целый ворох новых задач: научиться дышать, правильно брать грудь, понять, что такое ночь и день, а также полностью адаптироваться к жизни вне утробы. Все это требует очень много сил и дается младенцам непросто. Поскольку многие органы и системы организма ребенка еще не до конца сформированы, он регулярно сталкивается с всевозможными трудностями, в том числе связанными с процессом пищеварения. Вместе с Nutriclub мы подготовили гид по процессам, сопровождающим развитие и созревание кишечника здорового малыша.

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Что делать при коликах: объясняем с помощью гифок

Младенческие колики — одно из самых серьезных испытаний для молодых родителей. Чтобы облегчить страдания ребенка (и, конечно же, собственные), мамы и папы готовы практически на все, лишь бы только в доме наконец воцарились тишина и покой. С помощью набора гифок мы объясним вам, что можно предпринять, если ваша семья стала жертвой колик.

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7 вещей, которых боятся молодые мамы, а зря Вместе с младенцем в нашу жизнь приходит не только привычка останавливаться у полки с подгузниками, но и новые переживания. Чаще всего эти переживания не имеют ничего общего с благодатью и беззаботным умилением, даже наоборот — нас атакуют тревожные чувства. Мы собрали пачку родительских страхов и одним махом развеяли их. Теперь-то ничто не помешает вам умиляться и со счастливым смехом дуть на детские розовые пятки.

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5 физиологических вызовов, с которыми вы можете столкнуться в первые 6 месяцев жизни ребенка

Быть родителем — большой труд, ответственность и (изредка) счастье, а еще это очень страшно. Особенно страшно, когда ребенок совсем крошечный и никак не может объяснить, что именно с ним происходит. НЭН в очередной раз решил облегчить судьбу новорожденных родителей и составил путеводитель по свойствам младенца, которые делают его особенно уязвимым, а его родственников — особенно нервными.

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