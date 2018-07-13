7 вещей, которых боятся молодые мамы, а зря

Вместе с младенцем в нашу жизнь приходит не только привычка останавливаться у полки с подгузниками, но и новые переживания. Чаще всего эти переживания не имеют ничего общего с благодатью и беззаботным умилением, даже наоборот — нас атакуют тревожные чувства. Мы собрали пачку родительских страхов и одним махом развеяли их. Теперь-то ничто не помешает вам умиляться и со счастливым смехом дуть на детские розовые пятки.

1. Ужас! Он ест подошву ботинка!

Раньше ваша квартира казалась вам достаточно опрятным и безопасным местом. Здесь иногда проходились пылесосом, а по четвергам даже выносили лишнюю стеклотару. Теперь выяснилось, что, несмотря на пылесос, квартира просто наводнена опаснейшими микробами, острыми предметами и легковозгораемыми материалами. И часть из этих материалов (вместе с микробами!) ребенок зачем-то норовит засунуть себе в рот. Конечно, грамотный родитель слыхал про Фрейда и оральную стадию развития, но, даже изучая мир, не обязательно изучать вкус собачьего хвоста! Тем более, что в обед ребенок отказался от ароматной пюрешки из брокколи. Оказывается, современная наука считает, что ребенок прав, а мы нет. Микробиолог и иммунолог Мэри Рюбуш, автор книги «Why Dirt Is Good» («Почему грязь полезна») уверяет, что попытки обслюнявить велосипедную цепь позволяют ребенку формировать иммунный ответ организма, закаляют его и даже защищают от аутоиммунных заболеваний. В общем, не стоит падать в обморок, если малышу в рот попал предмет, который вы не успели обработать дезинфицирующим средством. Просто выдыхайте.

2. Ужас! Он никогда не поползет, не соберет пирамидку и не избавится от подгузника!

Вот верный способ омрачить себе общение с маленьким человеком: заглянуть в возрастные нормы и выяснить, сколько зубов у него должно быть к моменту вашего разговора и какими словами детям в этом возрасте положено просится на горшок. Видимо, в изучении возрастных норм есть какой-то азарт, иначе почему родители так фанатично их изучают, а потом докладывают другим родителям — конкурентам: «Наш уже собрал пирамидку! А ваш? Что? Разобрал кубик-рубик? Зато у нашего три зуба!». К счастью, это наваждение быстро проходит. И через несколько лет, никто не помнит, когда малыш перевернулся слева направо, когда пополз и как быстро собрал пирамидку. А поводом для гордости становятся не менее прекрасные вещи: «А наш победил в конкурсе „Портрет из желудей“!»

3. Ужас! Я приучу его к рукам!

Хотя в мире не существует ребят, которые во взрослом возрасте предпочитают сидеть на руках у родителей, миф про «не слезет» почему-то страшно живуч. Люди, которые радеют о детской самостоятельности с пеленок, просто не в курсе, как вредно оставлять малыша самостоятельно справляться с негативными эмоциями. Британский психотерапевт Сью Герхард в книге «Как любовь формирует мозг ребенка» рассказывает об опасностях такого подхода. Неотзывчивый родитель, который берет ребенка на руки исключительно чтобы переодеть и покормить, вредит эмоциональному развитию детей. Малыши таких пап и мам проявляют меньше радостных чувств, а левое полушарие их мозга менее активно. В более взрослом возрасте, отмечает автор книги, ребята, которые в одиночестве хныкали в манеже, хуже справляются с когнитивными задачами. Поэтому, когда мы чуть что хватаем малыша и носимся с ним по квартире, мы ни много ни мало заботимся об его интеллектуальном развитии и об общем здоровье. Оно в прямом смысле в наших руках.

4. Ужас! Я все делаю неправильно!

С ребенком принято проделывать массу разных вещей: купать в пенопластовом чепчике, читать «Тараканище» на ночь, причесывать макушку мягкой щеточкой… И все идет хорошо, пока в один прекрасный момент нас не пронзает леденящая мысль: а вдруг все это неправильно? Вдруг есть способ надевать чепчик более грамотно? Не зря же столько специалистов кругом. И все — привет невроз и долгий серфинг по специализированным сайтам, откуда любая мать выносит названия пяти неизлечимых заболеваний и трех новых марок одежды. Мы уникальное поколение родителей, мы настолько же не доверяем себе, насколько доверяем специалистам из интернета. А ведь детей изобрели гораздо раньше, чем интернет! То есть способы причесывать детей, читать им потешки и надевать комбинезон — явление культурного плана, а вовсе не вопрос жизни и смерти.

5. Ужас! У него будут колики!

Мало того, что младенец сам по себе загадочный, так у него случаются еще и странные приступы непрекращающегося рева. Если никто не понимает, почему ребенок плачет больше трех часов, ему ставят диагноз «колики» и советуют множество народных средств. Но часто эти способы плохо помогают ребенку. Даже если вы воспользовались наушниками, не помешает облегчить страдания малышу. Сегодня проблему решают комплексно — и она вовсе не будет выглядеть такой страшной.

6. Ужас! Я совсем не умею играть с малышами!

Удивительно, но факт: ребенку первых лет жизни вовсе не нужен ловкий специалист аниматор. Тот, в ком он более всего нуждается — это вы. Даже если у вас плохое настроение. Даже если вы изучали игру в «куку» по книге, и теперь перспектива сделать «куку» вызывает у вас оторопь. Даже если из всех колыбельных вы можете напеть только «А ты такой холодный, как айсберг в океане». Ваш голос, ваш запах, ваши забавные комментарии в попытках обуздать детский комбинезон ребенок воспринимает как самый естественный и лучших ход вещей. Гордитесь.

7. Ужас! Он свалит шкаф. И еще цветок!

На всякий случай лучше все прикрутить к полу.

Материал подготовлен редакцией НЭН совместно с Nutriclub

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