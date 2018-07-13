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На Ямале женщина предпочла исправительные работы родительскому долгу
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На Ямале женщина предпочла исправительные работы родительскому долгу 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
2 июля 2018 года Салехардский мировой суд приговорил к исправительным работам мать, которая несколько лет не платила алименты на содержание двоих детей. 10 –летняя девочка и годовалый мальчик с ней не проживают, но суд обязал женщину ежемесячно платить алименты на их содержание.
Оставшись без детей, жительница Салехарда видимо почувствовала свободу и просто вычеркнула их из своей жизни. Несмотря на предписание суда отдавать детям 2\3 прожиточного минимума со своей зарплаты жительница Ямала решила вовсе не работать. В результате скопился долг по алиментам в размере 104 тыс. рублей.
Естественно, погасить долг нерадивой матери было нечем. Тогда суд приговорил женщину к 80 часам исправительных работ. Но погасить долг по алиментам жительнице окружной столицы всё же придётся.
Источник фотографии: nnmsk.ru
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