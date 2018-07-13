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В приложении «МУЛЬТ» появилось караоке
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В приложении «МУЛЬТ» появилось караоке 

Tlum.ru 4 часа назад
Фото: Tlum.ru
Теперь дети могут не только смотреть на любимых героев, но и петь вместе с ними. Исполняем любимые детские песни из самых популярных мультфильмов.
В разделе «Мультимузыка», доступном пользователям с подпиской «МУЛЬТ», появилось 9 музыкальных караоке-клипов. Малыши могут петь песни из мультфильмов: «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».
Только самые любимые песни, которые так весело петь вместе с любимыми героями. Присоединяйтесь к хору счастливых детских голосов в приложении «МУЛЬТ»
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