В приложении «МУЛЬТ» появилось караоке

Теперь дети могут не только смотреть на любимых героев, но и петь вместе с ними. Исполняем любимые детские песни из самых популярных мультфильмов.

В разделе «Мультимузыка», доступном пользователям с подпиской «МУЛЬТ», появилось 9 музыкальных караоке-клипов. Малыши могут петь песни из мультфильмов: «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и «Деревяшки».

Только самые любимые песни, которые так весело петь вместе с любимыми героями. Присоединяйтесь к хору счастливых детских голосов в приложении «МУЛЬТ»

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