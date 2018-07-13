«Дневник читателя». Лучшие книги для первого самостоятельного чтения

«Дневник читателя». Лучшие книги для первого самостоятельного чтения Также в программе:

— «Сначала мы учим своих детей. А потом сами учимся у них»— специальный гость в студии, главный редактор «Альпина. Дети» Лана Богомаз;

— «Мама» Элен Дельфорж — гимн материнской любви с изумительными иллюстрациями;

— «Сказки на один укус» — новая серия для первого чтения от Юлии Кузнецовой

— «Пес не тот» — книга и спектакль про то, как быть не таким как все.

Участники:

–Лана Богомаз, главный редактор «Альпина. Дети»;

–Юлия Тризна, сотрудник издательства «Поляндрия».

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

В этом выпуске хочу поговорить о книгах для детей. И для начала рассказать вам о новом детском издательстве «Альпина. Дети». Строго говоря, это не самостоятельное издательство, а отдельная детская редакция авторитетного издательского дома «Альпина-Паблишер». Мы хорошо знаем их научно-популярные книги, книги о бизнесе, про воспитание детей, писательское мастерство и так далее. Детская редакция появилась в Альпине, когда у сотрудников подросли собственные дети. Что можно сделать, чтобы наши дети выросли самостоятельными, думающими и интересными людьми. Главный редактор «Альпина. Дети» Лана Богомаз, уверена, что с помощью хороших книг можно вырастить ребенка, которым вы будете гордиться. В студии радио Sputnik Лана рассказала о молодом издательстве и его проектах.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этом выпуске обсуждаем новые книги для первого самостоятельного чтения. Дело в том, что как мама двоих детей, я отлично знаю, как сильно нам не хватает небольших рассказов, которые ребенок может читать сам. Пока чаще всего получается, что после сказок и книжек, которые читает ребенку мама, родители или предлагают первоклашке самостоятельно читать малышковые книжки, чего дети, конечно, делать не хотят — неинтересно, или сразу дают любимую с детства классику: «Карлсона», «Муми-Троллей» или «Волшебника изумрудного города», что для шести-семилетнего ребенка совершенно неподъемно. Я недавно была в Германии в изумительной поездке по детским издательствам и книжным магазинам — за что огромное спасибо Центру немецкой книги в Москве и Франкфуртской ярмарке — и меня совершенно поразила линейка книг для самостоятельного детского чтения. У немцев есть «книги для первого чтения» нескольких уровней сложности и книги «второго чтения» — сборники рассказов, небольшие повести. Выбрать первоклашке небольшую, современную историю про сверстников, написанную довольно простым и при этом хорошим литературным языком, в Германии несложно. У нас же таких книг пока катастрофически мало.

Мои дети начинали читать по историям про котенка Шмяка известного британского иллюстратора Роба Скоттона (издательство «Clever»). Котенок Шмяк и его друг мышонок Сырник — это, конечно, по сути не котенок и мышонок, а обычные мальчишки, которые дружат, озорничают, учатся плавать, ищут клад, идут в школу и прочее. Для пяти-шестилеток серия про Шмяка просто находка: крупный шрифт, простые предложения, интересные истории и отличные иллюстрации.

Но книжки про котенка Шмяка короткие. Когда текста уже хочется чуть больше, очень выручают «Рассказы про Франца» Кристины Нестлингер ("КомпасГид") — немецкая, кстати, детская классика. Целая серия небольших по объему книг — по три рассказа в каждой — про мальчика Франца, которому в первой книге 6 лет и он уже скоро пойдет в школу, а в 19 книге Франц заканчивает третий класс. И у него есть родители, дедушка и бабушка, любимая подружка Габи, и с ним происходят разные истории— понятные и знакомые всем детям, которые идут в школу.

Кроме Франца главными книжными друзьями и помощниками в чтении для моей дочери, например, стали Элла и Дюнне. Элла из серии книг Тимо Парвела «Элла в первом классе», «Элла во втором классе». Повести про Эллу выходят в издательстве «Розовый жираф». Дюнне из серии книг Русе Лагеркранц «Дюнне и счастье», первая повесть называется «Мое сердце прыгает и смеется». На русском языке вышли уже 4 книги про Дюнне, и совсем скоро в издательстве «КомпасГид» будет готова пятая история.

Обратите внимание, что все книги, о которых я рассказала, — переводные. Когда ищешь в книжных магазинах повести и рассказы для младшеклассников, так и хочется спросить, а что — после Льва Толстого для маленьких детей на русском языке никто не писал? Толстой, кстати, очень хорошо понимал важность первого чтения и признавался, что над «рассказами для детей» порой работал дольше и вдумчивее, чем над сценами из романов.

И все-таки — есть ли у нас современные русские рассказы для первого самостоятельного чтения, в которых ребенок может узнать себя? Издательство «Манн, Иванов и Фербер» запустило серию «Расчитайки». Она как раз придумана для того, чтобы дать ребенку возможность прочесть самостоятельно целую книгу, но при этом не отпугнуть его сложными текстами, слишком образным языком и запутанным сюжетом. Этим летом в серии «Расчитайки» выходят «Сказки на один укус» Юлии Кузнецовой и приключения двух находчивых мышат: Моцарта и Робинзона. Подробнее о книгах — в этом выпуске программы.

Удачные детские книги хороши тем, что легко превращаются в игру. Если история захватила, ребенок готов проживать ее снова и снова, а герои из просто книжных персонажей становятся настоящими друзьями, с которыми ребенку хочется встречаться снова и снова. В прошлом году в издательстве «Поляндрия» вышла отличная сказка в стихах Роба Биддальфа «Пес не тот» про пса-чудака в яркой шапке, который все время хотел быть как все и готов был объехать весь свет, чтобы найти себе место. Детям яркий и веселый Пес настолько понравился, что по книге поставили спектакль, поделилась с радио Sputnik сотрудница издательства Юлия Тризна. Еще Юлия рассказала о летних новинках «Поляндрии», в частности, об изумительной книге «Мама» Элен Дельфорж.

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