Мать с ребенком отравились угарным газом в Саратове

Тревогу забил муж пострадавшей, которому женщина смогла дозвониться, несмотря на плохое самочувствие.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, мужчина позвонил спасателям и они оперативно выехали на место происшествия.

По предварительной версии, мать и ее ребенок в возрасте 3-х лет надышались угарным газом.

Успевшие на помощь медики оказали первую помощь отравившимся и доставили их в лечебное учреждение. В настоящий момент жизнь и здоровье женщины с ребенком находятся вне опасности.