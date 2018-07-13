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Мать с ребенком отравились угарным газом в Саратове
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Мать с ребенком отравились угарным газом в Саратове 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
Тревогу забил муж пострадавшей, которому женщина смогла дозвониться, несмотря на плохое самочувствие.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, мужчина позвонил спасателям и они оперативно выехали на место происшествия.
По предварительной версии, мать и ее ребенок в возрасте 3-х лет надышались угарным газом.
Успевшие на помощь медики оказали первую помощь отравившимся и доставили их в лечебное учреждение. В настоящий момент жизнь и здоровье женщины с ребенком находятся вне опасности.
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