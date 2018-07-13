«Я все вижу»: мама Тимати ответила на критику танцевальных способностей внучки

Симона Юнусова, мать небезызвестного рэпера Тимати , с удовольствием проводит время с внучкой и способствует ее всестороннему развитию. Женщина с радостью водит Алису по секциям и делится с поклонниками достижениями четырехлетней малышки. Но есть и те, кто считает возможным критиковать ребенка, на что бабушка ответила довольно резко.

Алиса Юнусова осваивает серфинг, учит английский язык, демонстрирует актерский талант и занимается танцами. Последнее увеличение девочки особенно обсуждается в сети. Недоброжелатели считают, что ребенок не может похвастаться выдающими способностями к хореографии. Естественно, мама Тимати Симона Юнусова не могла промолчать в ответ на язвительные комментарии в адрес внучки: «Уважаемые критики, я человек разумный. Мало того, кое-что понимаю в искусстве, поэтому, пожалуйста, не надо писать о способностях Алисы к танцам. Я все вижу, но это не повод подрезать ребенку крылья! Пока ей нравится, она будет развиваться в этом направлении. История знает много случаев, когда великих актеров, музыкантов, вокалистов, танцоров и математиков не признавали сразу. Если у человека есть желание, ему подвластно все!»

В качестве примера женщина назвала победителя шоу «Песни на ТНТ» Олега Тернового (Terry), который пять лет безуспешно прорывался в Black Star (музыкальный лейбл ее сына Тимати). Молодой человек не сдался, а продолжил работу над собой, которая в итоге привела его к победе. Симона считает, что взрослые должны поддерживать детей, а не отговаривать их от занятий любимым делом, поскольку в итоге жизнь сама расставит все по своим местам: «Двое моих взрослых сыновей выросли именно так. Я абсолютно уверена, что если завтра кто-то из них захочет научиться рисовать, к примеру, они научатся, потому что знают — преград не существует, если ты пахарь! Я вижу в Алисе творческие задатки, поэтому постараюсь дать ей возможность познакомиться с разными видами искусства. Это не насилие, а наставничество».

Юнусова не исключает, что в будущем внучка может заняться даже математикой, если захочет. Она призывает не сравнивать детей, а акцентировать внимание на успехах, тогда у них все получится, особенно если в них верят любящие люди. Ее слова нашли отклик в сердцах подписчиков: «Просто прелесть! А гадости пишут те, кто завидует!» «Зачем вы отвечаете на критику танцевальных способностей Алисы? Вообще нет смысла общаться с недальновидными людьми». «Балет учит девочек держать осанку, красиво изящно ходить, женственность появляется…» «Какая вы молодец! Вот бы в меня в свое время так кто-то верил». «Очень славная девочка! У нее есть способности! Вы — большая молодец!» «Гениальнейшая бабушка. Всем такую можно пожелать!» «Вот читаю ваши посты и использую их как руководство к воспитанию, именно так нужно растить полноценную личность!»

Во время недавнего заграничного отдыха с Алисой Симона Юнусова испытала гордость за внучку, поскольку та в юном возрасте уже умеет плавать и демонстрирует удивительную чуткость к окружающим.