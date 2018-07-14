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45-летний Таркан впервые стал папой и показал первое фото ребенка
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45-летний Таркан впервые стал папой и показал первое фото ребенка 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Популярный певец Таркан принимает поздравления с отцовством.
В эту пятницу, 13 июля, 45-летний Таркан сообщил, что впервые стал папой. У музыканта родилась девочка.
Поздравляем молодую семью!
(новость дополняется)
Фото: instagram
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