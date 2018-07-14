45-летний Таркан впервые стал папой и показал первое фото ребенка

В эту пятницу, 13 июля, 45-летний Таркан сообщил, что впервые стал папой. У музыканта родилась девочка.

Passion.ru: последние новости

Хорошие гены: как выглядят мамы Шейк, Лопыревой и других известных красавиц

Виктория и Дэвид Бекхэм показали подросшую дочь и трогательно поздравили ее с днем рождения

«Это не повод подрезать ребенку крылья»: бабушка 4-летней Алисы Юнусовой защитила ее от критики за плохой балет