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Алвес прокомментировал слова Инфантино о лучшем ЧМ по футболу в истории
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Алвес прокомментировал слова Инфантино о лучшем ЧМ по футболу в истории 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, что чемпионат мира 2018 года в России является лучшим в истории. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен.
Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивый праздник", — сказал Алвес.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.
Ранее президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира по футболу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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