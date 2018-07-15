Алвес прокомментировал слова Инфантино о лучшем ЧМ по футболу в истории

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, что чемпионат мира 2018 года в России является лучшим в истории. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Думаю, что вплоть до сегодняшнего момента общий итог очень позитивен.

Нам остается только поздравить Россию как страну, как хозяйку чемпионата, и пусть до самого конца это будет красивый праздник", — сказал Алвес.

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