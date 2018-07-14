Малыши в шоколаде: видео о самых милых сладкоежках

Эти дети могут есть шоколад бесконечно, а родители могут бесконечно смотреть на то, как они это делают. Смотрите и вы!

В предыдущих материалах мы вам показывали, с каким удовольствием крохи поедают пиццу, размазывают по лицу сладкий крем от тортиков и хрустят золотистыми чипсами.

А сегодня малыши научат вас, как правильно есть шоколад. Что уж тут скрывать, вкуснее шоколада для детей нет ничего на свете, поэтому они готовы поглощать его бесконечно и в любых количествах!

У этих сладкоежек в буквальном смысле все в шоколаде. Когда родители увидели своих детей, вместо поучительных речей о вреде сладкого они рассмеялись и потянулись за своими смартфонами, чтобы запечатлеть своих проказников на видео.

И теперь этими роликами можем любоваться мы с вами. Скорее включайте видео!