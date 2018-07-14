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«Мамина улыбка»: совершеннолетний сын Анастасии Заворотнюк стал ее копией
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«Мамина улыбка»: совершеннолетний сын Анастасии Заворотнюк стал ее копией 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Поклонники Анастасии Заворотнюк перепутали ее с сыном.
В эту пятницу, 13 июля, сын 47-летней Анастасии Заворотнюк отпраздновал день рождения. Мама посвятила слвсем взрослому Майклу нежные слова и показала фото, на котором он очень сильно похож на нее.
«Восемнадцать — и новый жизненный этап. Время важного старта, серьезных усилий и больших ожиданий. Но и время любить, радоваться, обнимать жизнь, верить в ее благосклонность и загадывать с размахом. Иди вперед, бери курс на мечту, а мы тебя очень любим и всегда будем рядом! С Днем Рождения, сын», — написала актриса.
«Ого, Майклу уже 18! Поздравляю! Помню его таким милым малышом)) Время бежит», «Какой красавчик. Мммммм. Счастья ему и пусть сбываются мечты!», «Если бы не было подписи, то это сама Настя в подростковом возрасте. Копия Мамули», «Как похож! Я думала что это вы», «Это сын? Я думала это вы подстриженная», «Мамина улыбка», «Очень похож на Вас улыбкой», — обсуждают подписчики актрисы семейное сходство.
К слову, сестра Майкла, 21-летняя Анна, похожа скорее на бизнесмена Дмитрия Стрюкова. С отцом своих детей Анастасия Заворотнюк состояла в законном браке с 1994 по 2006 год. Сейчас она счастлива с фигуристом Петром Чернышевым.
Присоединяемся к поздравлениям!
Фото: instagram
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