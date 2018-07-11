Восьмилетний бельгиец поступит в университет уже осенью

Восьмилетний мальчик из Бельгии решил получить высшее образование. Подробности про самого одарённого парня Бенилюкса рассказывает «BBC».

Маленький Лоран Симон, сын бельгийца и голландки, выпустился из школы во фландрийском городе Брюгге уже в восьмилетнем возрасте — школьную программу, на которую обычно уходит шесть лет учёбы, он сумел освоить всего за полтора года.

Коэффициент IQ необычного ребёнка специалисты оценили в 145 баллов. Документ о среднем образовании мальчик получал плечом к плечу со своими 17-летними однокашниками.

Во время своего интервью на местной радиостанции Лоран рассказал, что его любимая дисциплина — это математика.

Кроме того он сообщил, что после летнего отдыха планирует заняться поступлением в один из вузов Бельгии или Голландии. Уже сейчас юный вундеркинд получает приглашения от лучших вузов мира.

Со сферой научных интересов мальчик ещё не определился — скорее всего, он отправится изучать математику или физику.

Читайте нашу статью об одарённых детях: Гений и злодейство — как воспитать вундеркинда и не навредить ребенку

Фото: Fotolia / Kzenon