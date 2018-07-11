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Восьмилетний бельгиец поступит в университет уже осенью
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Восьмилетний бельгиец поступит в университет уже осенью 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Восьмилетний мальчик из Бельгии решил получить высшее образование. Подробности про самого одарённого парня Бенилюкса рассказывает «BBC».
Маленький Лоран Симон, сын бельгийца и голландки, выпустился из школы во фландрийском городе Брюгге уже в восьмилетнем возрасте — школьную программу, на которую обычно уходит шесть лет учёбы, он сумел освоить всего за полтора года.
Коэффициент IQ необычного ребёнка специалисты оценили в 145 баллов. Документ о среднем образовании мальчик получал плечом к плечу со своими 17-летними однокашниками.
Во время своего интервью на местной радиостанции Лоран рассказал, что его любимая дисциплина — это математика.
Кроме того он сообщил, что после летнего отдыха планирует заняться поступлением в один из вузов Бельгии или Голландии. Уже сейчас юный вундеркинд получает приглашения от лучших вузов мира.
Со сферой научных интересов мальчик ещё не определился — скорее всего, он отправится изучать математику или физику.
Читайте нашу статью об одарённых детях: Гений и злодейство — как воспитать вундеркинда и не навредить ребенку
Фото: Fotolia / Kzenon
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