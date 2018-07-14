Ещё
Кристина Асмус показала, как дочь учит ее английскому
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристина Асмус показала, как дочь учит ее английскому 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Пользователи Instagam отметили отличное произношение у четырехлетней девочки.
Актриса Кристина Асмус, известная многим зрителям по роли в сериале «Интерны», поделилась новым видео со своей дочерью Анастасией. В ролике девочка читает сказку «Холодное сердце» на английском. Правда, на своем английском. Но пользователей очень умилили старания ребенка.
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
13 Июл 2018 в 10:41 PDT  Мой учитель английского 😝
— подписала видео Кристина Асмус.
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
5 Янв 2018 в 12:23 PST  Подписчикам звездной мамы в Instagram очень понравилось видео с маленькой Настей. «Уууумничка! Долго смеялась, вначале реально не могла разобрать какой язык😂😂а оказалось тот ещё иностранный которую мы забыли давно😂», «Какая умничка! Молодец! 4.5 годика, а так бегло читает, да еще и на английском!», «Хахаха, я уверена что мой сын поймет о чем речь, он на таком же диалекте разговаривает … 😂👍😍», «Какая прелесть! Я тоже в детстве так читала! Мне тааак нравилось, как будто я англичанка.)))», «Очень похоже на смесь арабско-армянского🤪👏👏👍🏾Умница😍», «Ей бы испанский учить 😂 идеально подойдет произношение 😍», «У меня в 6 лет тоже свой английский был)))) Сейчас правда уже нормальный, настоящий) Раз придумывает так, значит есть склонность к иностранным языкам, и произношение вон какое уже 😂😂😂😂», — прокомментировали поклонники творчества Кристины Асмус.
Напомним, что актриса вместе с мужем Гариком Харламовым пока воспитывают только одну дочку. Они впервые показали лицо юной Насти поклонникам в начале июня, и все тут же заметили, что девочка очень похожа на папу.
Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году, а в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Счастливая мама и жена очень любит свою семью и периодически делится трогательными постами в своем Instagram. К примеру, недавно Кристина Асмус показала, как дочь с папой весело проводят время на игровой площадке.
В нашей семье двое детей))) 😋👾🚗🔫
Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
19 Июн 2018 в 5:48 PDT  Фото: Instagram @asmuskristina
Letidor.ru: последние новости
Трогательное фото Максима Галкина с сыном умилило поклонников Внуки Никиты Михалкова пойдут в армию, если не поступят в вуз Смешное видео про детей, которые пробуют себя в гимнастике
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников
Как виагра воздействует на женский организм
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Звезды-ровесники: женщины против мужчин
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение