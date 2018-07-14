Кристина Асмус показала, как дочь учит ее английскому

Пользователи Instagam отметили отличное произношение у четырехлетней девочки.

Актриса Кристина Асмус , известная многим зрителям по роли в сериале «Интерны», поделилась новым видео со своей дочерью Анастасией. В ролике девочка читает сказку «Холодное сердце» на английском. Правда, на своем английском. Но пользователей очень умилили старания ребенка.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

13 Июл 2018 в 10:41 PDT Мой учитель английского 😝

— подписала видео Кристина Асмус.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

5 Янв 2018 в 12:23 PST Подписчикам звездной мамы в Instagram очень понравилось видео с маленькой Настей. «Уууумничка! Долго смеялась, вначале реально не могла разобрать какой язык😂😂а оказалось тот ещё иностранный которую мы забыли давно😂», «Какая умничка! Молодец! 4.5 годика, а так бегло читает, да еще и на английском!», «Хахаха, я уверена что мой сын поймет о чем речь, он на таком же диалекте разговаривает … 😂👍😍», «Какая прелесть! Я тоже в детстве так читала! Мне тааак нравилось, как будто я англичанка.)))», «Очень похоже на смесь арабско-армянского🤪👏👏👍🏾Умница😍», «Ей бы испанский учить 😂 идеально подойдет произношение 😍», «У меня в 6 лет тоже свой английский был)))) Сейчас правда уже нормальный, настоящий) Раз придумывает так, значит есть склонность к иностранным языкам, и произношение вон какое уже 😂😂😂😂», — прокомментировали поклонники творчества Кристины Асмус.

Напомним, что актриса вместе с мужем Гариком Харламовым пока воспитывают только одну дочку. Они впервые показали лицо юной Насти поклонникам в начале июня, и все тут же заметили, что девочка очень похожа на папу.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году, а в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Счастливая мама и жена очень любит свою семью и периодически делится трогательными постами в своем Instagram. К примеру, недавно Кристина Асмус показала, как дочь с папой весело проводят время на игровой площадке.

В нашей семье двое детей))) 😋👾🚗🔫

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

19 Июн 2018 в 5:48 PDT Фото: Instagram @asmuskristina