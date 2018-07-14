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Держите собак на привязи: в Уфе на ребенка напал пес
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Держите собак на привязи: в Уфе на ребенка напал пес 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Собака хоть и друг человека, но в людных местах должна ходить на поводке и в наморднике
Администрация Демского района просит владельцев собак усилить надзор за ними и держать питомцев на привязи.
— Собака в свободном выгуле является угрозой для жизни и здоровья людей, — предостерегли в пресс-службе районной мэрии.
Тревога властей не напрасна: причиной тому стал несчастный случай, произошедший с уфимской семьей. В аквапарке «Лукоморье» в поселке Михайловка маленького ребенка атаковала собака: псина облаяла малыша и, возможно, укусила. О происшествии рассказала его мама Альбина.
— Ребёнок маленький, не может точно сказать, укусила или нет. На ноге появились царапины, — сокрушается женщина.
По словам Альбины, малышу пришлось делать укол от бешенства, но прививка очень болезненная, ребенок переносит ее тяжело. ЧП произошло в девять часов вечера в понедельник, 9 июля. Альбина просит откликнуться владельцев барбоса и сообщить, привит ли он. Если пес в течение 10 суток не погибнет, малышу потребуется только три прививки вместо шести, что существенно облегчит его страдания.
Власти же призывают горожан сообщать о безнадзорных собаках в отделение полиции или в Центр общественной безопасности по Демскому району по телефону 246-37-73.
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Женский форум
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