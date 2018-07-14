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Внуки Никиты Михалкова пойдут в армию, если не поступят в вуз
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Внуки Никиты Михалкова пойдут в армию, если не поступят в вуз 

Letidor.ru 29 минут назад
Фото: Letidor.ru
Об этом рассказала дочь знаменитого кинорежиссера.
Анна Михалкова в Instagram показала фото своего среднего ребенка на отдыхе. Пользователи соцсети тут же начали уточнять у актрисы, а где же ее старший сын. В этом году Андрей Баков окончил школу, а теперь его ждет поступление в вуз. Аудитория забеспокоилась, что внуку Никиты Михалкова приходится в одиночку справляться с трудностями, без поддержки родителей.
Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)
24 Май 2018 в 2:57 PDT  Анна Михалкова не стала объяснять, как идет подготовка к поступлению у старшего сына. Правда, она отметила, что в любом случае 18-летний Андрей найдет себе применение в жизни. И такая же участь ждет и второго сына Сергея.
Не поступают — значит идут в армию))
— отшутилась многодетная мама.
Судя по тому как на выпускном Андрея веселился Сергей, делаю вывод, что Сережа, видимо, думает что он тоже закончил школу)))
Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)
24 Июн 2018 в 3:46 PDT  Анна Михалкова удивилась, когда подписчики начали спрашивать у нее о привилегиях для детей при поступлении. Звездная мама не понимает, откуда вообще появилась такая информация. Сейчас в вузы принимают по результатам ЕГЭ. И даже внуки Никиты Михалкова будут поступать на равных условиях с остальными абитуриентами.
Напомним, что Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Они воспитывают троих детей. Старшему сыну Андрею исполнилось 18 лет. Среднему ребенку звездной пары Сергею сейчас 17 лет. Младшей дочери Лидии в сентябре исполнится уже 5 лет.
Мужская половина))
Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)
25 Сен 2016 в 4:13 PDT  Кстати, многодетная мама недавно перестала скрывать лицо дочери. Звезда разрешила своей младшей сестре показать девочку. В stories Надежды Михалковой подписчики смогли рассмотреть личико юной красавицы.
Фото: Instagram @anikiti4na
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