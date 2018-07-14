Во Ржеве из окна многоэтажки выпала девочка

Вечером 13 июля во Ржеве произошло ЧП. Из окна третьего этажа дома на ул. Профсоюзная выпала 10-летняя девочка. По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится проверка.

Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире со своей родственницей, которая в момент происшествия была в другой комнате. Девочка сидела на подоконнике у открытого окна и по неосторожности выпала из него. У ребенка сотрясение головного мозга и ушиб живота, ее жизни ничего не угрожает. Девочку госпитализировали.