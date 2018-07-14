Ещё
Во Ржеве из окна многоэтажки выпала девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Ржеве из окна многоэтажки выпала девочка 

tvernews.ru 25 минут назад
Вечером 13 июля во Ржеве произошло ЧП. Из окна третьего этажа дома на ул. Профсоюзная выпала 10-летняя девочка. По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК проводится проверка.
Предварительно установлено, что ребенок находился в квартире со своей родственницей, которая в момент происшествия была в другой комнате. Девочка сидела на подоконнике у открытого окна и по неосторожности выпала из него. У ребенка сотрясение головного мозга и ушиб живота, ее жизни ничего не угрожает. Девочку госпитализировали.
tvernews.ru: последние новости
В Твери многодетную семью поздравили с праздником В сливочном масле и сметане из Тверской области нашли кишечную палочку В тверской колонии строгого режима собирают урожай огурцов и помидоров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет17
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников57
Как виагра воздействует на женский организм
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Звезды-ровесники: женщины против мужчин9
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение