Алла Довлатова трогательно поздравила сына с днем рождения

Сегодня юноше исполнилось 14 лет.

Знаменитая теле— и радиоведущая Алла Довлатова рассказала подписчикам в Instagram о празднике в семье. Сегодня ее единственному сыну Павлу исполняется 14 лет. Звездная мама поделилась видео, где юноша показывает фокусы.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

14 Июл 2018 в 1:14 PDT С Днём рождения мой родной и прекрасный сыночек! Будь здоров, счастлив и любим всеми! Пусть твои мечты и желания исполняются!

— пожелала сыну Алла Довлатова.

Знаменитая мама очень редко выкладывает в Instagram фото с сыном. Поэтому подписчики были рады не только поздравить юношу с днем рождения, но и увидеть его.

«Алла, примите мои самые искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья, настоящих друзей, сбытия мечт и счастливой судьбы сыночку!», «Поздравляем Вашего сына с днем рождения!Пусть исполнится задуманное, воплотится мечтаемое, достигнется намеченное!Пусть растет настоящим мужчиной!Ураааааааааааа!👍🤗🎂😎», «Потрясающий сынок! С днем рождения!», «Ммм…покоритель сердец 😍😍😍», «Поздравляю Вас и сына! Это главный праздник для женщин. Прекрасный парень!», «Поздравляю!Очень красивый мальчик», «Алла! Сын на вас похож все больше и больше! Поздравляю, классный парень!💪💪💪», — поздравили сына знаменитой мамой поклонники ее творчества в Instagram.

Напомним, Алла Довлатова растит четвертых детей. Она стала мамой в четвертый раз 13 апреля. Звезда родила девочку. От первого брака у Аллы — сын Павел и дочь Дарья. Еще у телеведущей подрастает дочь Александра от нынешнего мужа Аллы подполковника полиции Алексея Бороды

Кстати, в мае звездная мама делилась успехами своей старшей дочери Дарьи. Она учится на факультете журналистики в МГУ имени М. В. Ломоносова . Оканчивая первый курс, 19-летняя девушка получила возможность освещать «Евровидение-2018», в этом ей помогла мама.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

8 Май 2018 в 1:27 PDT Четыре с половиной тысячи журналистов из 43 стран ежеминутно сообщают своим изданиям, радиостанциям и телеканалам по всей Европе о ходе Конкурса. И среди них — моя старшая дочь Даша. Она заканчивает первый курс факультета журналистики МГУ и попросила, чтобы мы ей сделали подарок на день рождения — отправили ее в Лиссабон, окунуться в атмосферу Евровидения. И вот она там. Пишет для нашего музыкального телеканала RU.TV статьи и молнии,

— с гордостью рассказывала Алла Довлатова.

Фото: Instagram @alladovlatova_