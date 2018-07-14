В Ялуторовске рисунки детей стали эскизами для игрушек

В Ялуторовске зоозащитники выпустили коллекцию игрушек под названием «Сute monsters Аlice». Автором эскизов стала 8-летняя девочка Алиса.

Известный в городе зоозащитник Юлиана Метелица рассказала, что идея возникла, когда ее дочь Алиса нарисовала забавного «монстрика»-лисичку и попросила сшить ей такую игрушку.

«Дорогие наши, любимые участники группы! Мы предлагаем Вашему вниманию игрушки ручной работы! Из коллекции, которую придумала 8-летняя девочка Алиса, под названием «Сute monsters Аlice». Мы делаем игрушки по рисункам ваших детей! Стоимость игрушки от 300 рублей», — сообщают в группе помощи бездомным животным «Кошкин дом».

Все средства с продажи игрушек пойдут на лечение и стерилизацию бездомных кошек.

Фото из группы «Кошкин дом».