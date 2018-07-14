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В Ялуторовске рисунки детей стали эскизами для игрушек
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В Ялуторовске рисунки детей стали эскизами для игрушек 

Уральский меридиан 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Ялуторовске зоозащитники выпустили коллекцию игрушек под названием «Сute monsters Аlice». Автором эскизов стала 8-летняя девочка Алиса.
Известный в городе зоозащитник Юлиана Метелица рассказала, что идея возникла, когда ее дочь Алиса нарисовала забавного «монстрика»-лисичку и попросила сшить ей такую игрушку.
«Дорогие наши, любимые участники группы! Мы предлагаем Вашему вниманию игрушки ручной работы! Из коллекции, которую придумала 8-летняя девочка Алиса, под названием «Сute monsters Аlice». Мы делаем игрушки по рисункам ваших детей! Стоимость игрушки от 300 рублей», — сообщают в группе помощи бездомным животным «Кошкин дом».
Все средства с продажи игрушек пойдут на лечение и стерилизацию бездомных кошек.
Фото из группы «Кошкин дом».
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