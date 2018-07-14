Психолог Катерина Мурашова — о том, как помочь ребенку, которого травят

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Первое, что вам понадобится, — информация. Вся, которую только сможете достать. Не стесняйтесь спрашивать, не ленитесь и не думайте: да ладно, тут и так все ясно. Потому что именно на основе ВСЕЙ собранной информации вы будете принимать решение. И если вы не знаете какой-то существенной детали, решение может оказаться неверным, вредным, разрушительным.

Основные важные пункты:

Разберитесь, откуда конкретно вы знаете об обидах вашего ребенка — от него самого, от других детей, от сопровождающих его жизнь взрослых (учительницы, воспитательницы, руководительницы кружка, тренера и т.д.), видели сами. Если плюсуются все четыре пункта — это одно. Если только сам ребенок говорит «меня все обижают», а все остальные ничего не видят и не подтверждают — это другое. Если вам внезапно позвонила встревоженная мать его друга и предупредила со слов сына — это третье.

Постарайтесь своими глазами увидеть вашего ребенка во взаимодействии в группе. Если это не подросток, то практически всегда есть возможности — понаблюдайте за его игрой на садиковской или школьной площадке, съездите с классом на экскурсию, устройте вечеринку у себя дома и т.д. Оцените увиденное по возможности непредвзято. Слушайте интуицию. Показалось ли вам, что что-то в его взаимодействии с другими ребятами кардинально «не то»? Видели ли вы отвержение, обиды, агрессию? Или все выглядело абсолютно нормальным?

Обязательно поговорите с воспитательницей, учительницей, руководительницей группы продленного дня, тренером. Причем не один раз, а как минимум два. Если вас что-то тревожит, попросите их прицельно понаблюдать за взаимодействием между вашим ребенком и другими детьми, а через две недели возникните перед их очами еще раз с тем же вопросом.

Сядьте, спокойно и по возможности объективно оцените все, что вы знаете о своем собственном ребенке в аспекте его взаимодействия с другими. Опознает ли он чувства других людей? Соблюдает ли правила игры? Есть ли у него желание вести за собой, или ему проще подчиняться? Умеет ли он слушать и слышать других? Интересно ли ему чужое мнение? Умеет ли он достойно проигрывать? Как справляется с неудачами? Что делает, если на пути удовлетворения потребности возникает препятствие?

Еще раз поговорите с самим ребенком о его обидах на предмет создания «галереи картинок». Не ограничивайтесь сентенциями «они меня никогда не слушают», «он меня всегда толкает», «я ему ничего не делал, он первый начал» и т.д. Постарайтесь именно увидеть всю картинку взаимодействия целиком — с чего все началось, кто где стоял, кто что сказал, сделал, как ситуация завершилась и т.д. Не удовлетворяйтесь двумя «картинками». Соберите как минимум пять-семь — только тогда вам станет приблизительно понятна стратегия происходящего.

Если у происходящего есть виртуальная составляющая, исследуйте ее тоже, только не забывайте, что там другие законы, чем при очном общении.

Когда собрали всю возможную информацию, сядьте и еще раз хорошенько все обдумайте.

Теперь действия:

Если вы пришли к выводу, что это не что иное, как травля — первым делом хватайте ребенка и выдергивайте из группы, класса, отключайте аккаунт в компьютере, меняйте номер телефона и т.д. Потом уже пойдете к психологу разбираться — что-как-почему-откуда взялось и т.д. Оставлять ребенка в ситуации уже развившейся травли — дескать, может выправится как-нибудь — нельзя, слишком опасно.

Если вы пришли в выводу, что да, вашего ребенка действительно порой обижают, но он, кажется, сам виноват, потому что нарывается, не слышит других, хочет чтобы все было по его и т.д. — тогда честно сообщаем ребенку о своих наблюдениях и выводах, составляем обучающую программу и просто учим общаться: вот так люди устроены, вот такие у них чувства, вот так они реагируют, вот это можно сделать в этой ситуации, а это — в той. Причем это не один разговор, это долго, регулярно, с примерами и экспериментами, результаты которых с ребенком подробно и заинтересованно обсуждаются. Первые результаты должны появиться месяца через два.

Если ребенка не травят, но регулярно обижают, потому что он слабенький, неуверенный в себе, не может за себя постоять и т.д, то продумываем ресурсы и социальные очки, которые вы можете актуализировать. Научите младшеклассника показывать нехитрые фокусы — это сразу много очков. Пригласите обидчиков к себе домой на вечеринку с сюрпризами, где ваш ребенок будет главным организатором. Научите ребенка не оправдывать ожидания обидчиков (всегда плачет или бежит жаловаться учительнице), а сделать что-то неожиданное, разорвать шаблон.

Если ребенок в принципе «не такой», отличается от группы, то либо меняем группу, либо объясняем ему групповую динамику и ищем для него роль — часто она находится даже для самых необычных детей.

Если же вы выяснили, что ребенка никто особо не обижает, и он по всем данным нормально вписан в группу сверстников, но все равно то и дело жалуется (разумеется, проходные конфликты в любой группе детей реально происходят практически ежедневно) — обязательно сообщите ему, что вы его услышали, но ваше внимательное исследование ничего выходящего из ряда не выявило. Дальше примите все как есть, выслушивайте, давайте советы из своего детства. Прикиньте, кстати, не зеркалит ли ребенок ваше собственное отношение к миру.

Если в целом ребенок вписан в группу совершенно нормально, имеет друзей, но всегда (так было в садике, в лагере, в кружке, в школе) находится кто-то один (двое), кто его обижает и с кем он долго, уныло или ярко враждует, здесь имеет смысл сходить к психологу и прояснить для родителей и, может быть, даже для самого ребенка, какие особенности его личности к этому приводят, зачем ему это надо и можно ли (и нужно ли) тут что-нибудь сделать.

Всем удачи!

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