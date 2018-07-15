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В Новочеркасске трехлетняя девочка умерла из-за молочной смеси
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В Новочеркасске трехлетняя девочка умерла из-за молочной смеси 

161.ru 19 минут назад
Фото: 161.ru
Медики несколько часов боролись за жизнь ребенка
Трагический случай произошел в Новочеркасске Ростовской области накануне выходных. Ребенок подавился сухой молочной смесью и умер на глазах у родителей. Как сообщает портал «Ерш Новочеркасск», врачи не смогли спасти трехлетнюю малышку из-за забитых бронх.
По рассказам очевидцев трагедии, всё случилось в течение 15 минут. Семья вернулась из магазина домой с покупками. Ребенок решил самостоятельно попробовать сухую молочную смесь и подавился. После чего девочка потеряла сознание.
— Ребенку сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи пытались оказать малышке помощь, но она не приходила в сознание, — пишет «Ерш».
Девочку привезли в местную больницу, где реаниматологи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти малышку не удалось. Медики сообщили, что дыхательные пути и бронхи ребенка были забиты желтой массой, из-за чего он задохнулся.
Для выяснения причин смерти ребенка сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую экспертизу. В августе девочке должно было исполнится 4 года.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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