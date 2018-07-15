В Новочеркасске трехлетняя девочка умерла из-за молочной смеси

Медики несколько часов боролись за жизнь ребенка

Трагический случай произошел в Новочеркасске Ростовской области накануне выходных. Ребенок подавился сухой молочной смесью и умер на глазах у родителей. Как сообщает портал «Ерш Новочеркасск», врачи не смогли спасти трехлетнюю малышку из-за забитых бронх.

По рассказам очевидцев трагедии, всё случилось в течение 15 минут. Семья вернулась из магазина домой с покупками. Ребенок решил самостоятельно попробовать сухую молочную смесь и подавился. После чего девочка потеряла сознание.

— Ребенку сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи пытались оказать малышке помощь, но она не приходила в сознание, — пишет «Ерш».

Девочку привезли в местную больницу, где реаниматологи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти малышку не удалось. Медики сообщили, что дыхательные пути и бронхи ребенка были забиты желтой массой, из-за чего он задохнулся.