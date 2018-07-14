Привычки российских детей, которые шокируют европейцев

Россияне, воспитывающие детей в атмосфере безграничной опеки, прививают им привычки, которые шокируют иностранцев. Из-за разницы в менталитете, они считают российские методы выковывания личности, весьма консервативными, жёсткими и подавляющими индивидуализм ребёнка.

Контроль ребёнка

По мнению психолога Марии Щенсняк европейцев изумляет отношение российских взрослых к детям, которых они не воспринимают как самостоятельную единицу. Окружая чад чрезмерной заботой, они пытаются оградить их от ошибок, лишают права выбора, стараясь продлить им беззаботное детство. Между тем на взгляд иностранцев, именно по этой причине российские дети в большинстве своём вырастают избалованными и инфантильными людьми, не способными принять решение. Отсутствие привычки прислушиваться к ребёнку, не ограничивать в рамках дозволенного его свободу и разумно потакать его капризам, в конечном счете, приводит к «созданию» закомплексованного, неуверенного в себе человека, зависящего от мнения окружающих.

Маленький манипулятор

Наряду с этим существует другая привычка русских детей — манипуляция. Зная о своей роли в жизни родителей и о том, что ради него они пойдут на многое, ребёнок, чтобы добиться своего вынуждает взрослых пойти у него на поводу, отказавшись от прежних слов. Для этих целей существует целый арсенал «оружия» — крик до хрипоты, катание по полу, плач навзрыд, притворство больным и т.д. Иностранные родители в таких случаях позволят чаду пройти все стадии истерики, а российские в большинстве своём кидаются спасать дитя и выполнять его требования.

Бабушки и дедушки

Искреннее удивление иностранцев вызывает огромная любовь российских детей к бабушкам и дедушкам, которые вместо того, что посвящать досуг себе, путешествовать и наслаждаться свободной от работы жизнью, безвозмездно занимаются воспитанием внуков. Давая возможность молодым родителям строить карьеру, они берут на себя заботу о чаде, ссылаясь на наличие опыта в этом нелёгком деле. Российские семьи критически относятся к идее найма няни, во-первых, это обстоятельство требует дополнительных статей расхода бюджета, а во-вторых, бабушка просто обидится, узнав, что ей предпочли человека с улицы. Оправдывая «бабушкино» воспитание Елена Казанцева утверждает, что между внуками и пожилой роднёй существует «мистическая связь», укрепляющая связь поколений.

Перебор одежды

Прожившая несколько лет в России американка Донна Горман на страницах газеты «Time» недоумевала почему местные мамы неустанно кутают своих детей в тёплые одежды. На западе ребёнок сам решает, как и что ему надеть, в то время как российские родительницы предпочитают самостоятельно заботиться об убранстве малыша, которое обязательно должно уберечь его от простуды. В этой связи непременным атрибутом одеяния детей становятся шапки, многочисленные модификации которых меняются от сезона к сезону.

Обязательные прогулки

Вместе с тем, Горман отмечает, что, у российских родителей кроме фобии к болезням, существует мания к прогулкам, на которые они выходят с детьми, как в приятную погоду, так и в крепкий мороз. Объясняя подобные действия фразой «детям нужен свежий воздух», они шокируют иностранцев, видящих в этом настоящую экзекуцию. Именно поэтому дети, вырастая, много времени проводят на улице.

Поздний сон Горман, имевшая контакты с российскими семьями, не понимала привычку местных детей поздно ложиться спать из-за посещения многочисленных кружков, спортивных секций, репетиторов и выполнения домашних заданий. На западе такая нагрузка на ребёнка считается недопустимой, а в России, чем больше дополнительных занятий он посещает, тем более развитым он выглядит в глазах окружающих.

Разборки по-русски

С точки зрения образовательного консультанта Изабеллы Лаутерпахт, в частных школах Великобритании учеников из России легко вычислить по тому, как они справляются с конфликтными ситуациями в классе. Привыкшие решать проблемы самостоятельно, они никогда не идут жаловаться на обидчика в администрацию, а предпочитают разбираться на кулаках. Причина этого кроится в, том, что сызмальства детей учат не ябедничать, а уметь постоять за себя. Подобное поведение российских мальчиков часто становится основанием для их отчисления.

Избалованность

Среди иных черт русских подростков в иностранных пансионах Лаутерпахт называет избалованность, из которой вытекают недисциплинированность, агрессия и своеволие. Они привыкли по первому щелчку получать всё, чего хотят, а хорошо разбираясь в своих правах, не желают осознавать, что у них есть еще и обязанности. Бравируя перед сверстниками из западных стран материальными возможностями своих родителей, они иногда забывают, что основной целью их пребывания в школе является учёба.

Российские девочки в отличие от своих европейских ровесниц зациклены на моде, своём внешнем виде и впечатлении, которое они производят на противоположный пол. Будучи в центре внимания мальчиков, они страдают высокомерием и тщеславием.