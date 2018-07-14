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Дочь Макгрегора публично высказалась о его любовнице
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Дочь Макгрегора публично высказалась о его любовнице 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дочь Юэна Макгрегора, Клара, до сих пор не может простить своему отцу роман с Мэри Уинстэд, с которой мужчина познакомился на съемочной площадке сериала «Фарго».
Ради молодой красотки Юэн бросил жену, с которой прожил в браке 22 года. Макгрегор — отец 4 детей, среди них Клара самый старший ребенок.
Девушка посетила страничку Мэри и оставила под одной из ее публикаций колкий комментарий. «И это самая красивая и талантливая женщина на Земле?! Да эта особа — просто дешевка!», — пишет она. Многие пользователи социальной сети встали на сторону Клары, осуждая роман актрисы с женатым мужчиной.
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