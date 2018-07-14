Денис Куляш: «Северсталь» будет бороться за самые высокие места 

«Я особо не раздумывал, когда агент позвонил и сказал, что мной интересуется Череповец. Город знаю, ребят всех знаю, поэтому другие предложения не рассматривал. С удовольствием пришел в команду. Приняли меня хорошо. Команда молодая, боевая, в прошлом сезоне показала себя сильным соперником. Будем бороться за самые высокие места. Мне город нравится, нет пробок, даже непривычно, ведь можно за три минуты выезжать из дома на тренировку. Моим детям тоже все нравится, они уже ходят в спортшколу »Северсталь». А раз детям нравится, то и мне хорошо», — сказал Куляш.