«Каково ей было?»: Ляйсан Утяшева вспомнила о жертве мамы ради ее карьеры

Бывшая профессиональная гимнастка Ляйсан Утяшева , которая состоит в браке с юмористом Павлом Волей и воспитывает с ним двоих детей, разоткровенничалась о себе. Она рассказала, как много мать сделала для развития ее карьеры, в свое время разрешив дочери надолго отправиться в чужую страну.

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева разместила на своей странице в соцсети архивную вырезку из шведской газеты, в которой 23 года назад описали ее успехи. Знаменитость не скрывает радости от спортивных достижений, но теперь смотрит на ситуацию с другой точки зрения: «Фото в шведской газете, мне 10 лет. Меня пригласили на спортивные сборы на 3 месяца. Я не знала хорошо английский и просто должна была жить в семье, ездить с ними на тренировку и звонить маме вечером на минутку (мобильных не было, а международные звонки были очень дорогие). Вот такая „обычная“ жизнь спортсмена: без мамы все лето, без мамы весь год. Только субботу и воскресенье проводили вместе и все. Для меня это было нормой с самого детства, с 4 лет. Я наоборот расценивала это как шанс проявить себя, выучить английский… Но каково это было моей маме? В 95-м году улететь следом за ребенком и бросить работу было нереально… Можно было бы просто не отпустить из-за родительского эгоизма. Или скучать и ждать?»

Известно, что Утяшева была очень близка с мамой, которой, к сожалению, уже нет в живых. Теперь у Ляйсан есть свои дети — пятилетний Роберт и трехлетняя София. Она сейчас задумывается насчет того, смогла бы она отпустить малышей одних за границу или нет. Селебрити сравнивает поездку в Швецию с полетом на Луну, так как в то время она расценивалась именно так.

Ляйсан Утяшева понимает, что мама не могла отправиться с ней и ей сложно представить переживания и эмоции, которые в свое время испытывала родительница. Мнения подписчиков разделились, некоторые заявили, что спокойно отпустили бы детей за границу, если бы это помогло им реализоваться в работе, но большая часть явно не в восторге от подобной перспективы: «А меня в свое время не отпустили… И жаль очень». «Хорошо, что вспомнили о жертве мамы ради вашей карьеры, вы большая умница, жаль, что мама ваша ушла так рано». «Родители меня отпускали. Сегодня я мама троих детей. Честно, не отпущу ни за что! Понимаю, так не вырастить самостоятельных людей, но ничего не смогу с собой поделать». «Я бы поехала вместе с детьми… Не могу жить без своих». «Зато каких результатов в спорте добилась!» «Времена были другие, у родителей одаренных детей на тот момент другого выбора не было. Ваша мать — великая женщина!» «Я с ужасом думаю о том, как буду отпускать свою малышку на сборы каждое лето». «Я не смогла отпустить от себя своего ребенка! Может я и неправильно поступила, может эгоистка, но не смогла». «Ляйсан, вы большая молодец…Благодаря вашей замечательной маме, которая однажды вас отпустила».