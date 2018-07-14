С Днем рождения, новые жители Ханты-Мансийска!

В столице Югры состоялась торжественная выписка новорожденных. Ежегодно такая акция проходит вскоре после Дня семьи, любви и верности.

Малышей, появившихся на свет несколько дней назад, встречали большой компанией, среди которых не только родственники, но представители Администрации муниципалитета, средств массовой информации.

От имени Главы югорской столицы Максима Ряшина каждому новорожденному на память переданы слова поздравления. «… Малыш, твое появление — большое событие в жизни родных и близких. Уверен, ты станешь не только гордостью вашей семьи, но и человеком с большой буквы, который любит Ханты-Мансийск и свяжет с ним свое будущее!», — говорится в обращении.

Исполняющий обязанности заместителя Главы города Андрей Корчак вручил семьям подарки, цветы, пожелал им здоровья, счастья и благополучия. «Вместе мы держим ориентир на сохранение семейных ценностей и традиций в столице Югры. Благодаря вам вскоре Ханты-Мансийск пересечет стотысячный рубеж по численности населения», — подытожил он.

Приятный сюрприз для родителей новорождённых подготовили представители городского Департамента образования. Они передали семьям направления на зачисление детей в детский сад. Мамам и папам остается только получить главный документ ребенка — свидетельство о рождении, принести его в ведомство и, таким образом, подтвердить постановку в очередь.

Всего в этот день из стен родильного отделения больницы выписалось пять новорожденных — четыре мальчика и одна девочка. В четырех семьях рожденные малыши стали вторыми детьми, в одной из семей — это четвертый ребенок. Многодетная мать Светлана Цуцкова не скрывала радости и гордости, будучи намного старше выписывавшихся в этот день рожениц и уже являясь бабушкой, она родила сына.

По словам главного врача Окружной клинической больницы Елены Кутефа, охрана материнства и детства — приоритетные направления медицинского учреждения: «Когда рождаются дети и выписываются здоровыми — это отличный пример для тех, кто еще сомневается, становиться ли им родителями. Ставшие уже доброй традицией торжественные выписки с участием представителей городской власти — достойный способ показать общественности, какое счастье для любой семьи появление ребенка и что такое истинные жизненные ценности».

С начала 2018 года в Ханты-Мансийске на свет появились 822 ребенка— 423 мальчика и 399 девочек. Самые популярные имена в этом полугодии — Артём, Михаил, Анна, Полина.

Отметим, что торжественная выписка малышей совпала со стартом к Всероссийской акции против абортов «Подари мне жизнь!»