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В Екатеринбурге ищут родителей потерявшегося 4-летнего мальчика
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В Екатеринбурге ищут родителей потерявшегося 4-летнего мальчика 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером горожане заметили на перекрестке улиц Репина и Токарей маленького мальчика, который пытался перебежать дорогу. Время уже не детское — было почти 22 часа, поэтому прохожие были удивлены тем, что ребенок без родителей.
— Он сказал, что его зовут Давид Гусейнов, ему 4,5 года, — рассказал читатель E1.RU. — Он говорит, что поругался с родителями и идет к старшему брату. Он утверждает, что знает дорогу, но, когда мы спрашиваем — путается.
Прохожие обратились в полицию, ждут, когда полицейские приедут за мальчиком.
Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция разберется с этой ситуацией.
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