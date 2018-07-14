В Екатеринбурге ищут родителей потерявшегося 4-летнего мальчика

Сегодня вечером горожане заметили на перекрестке улиц Репина и Токарей маленького мальчика, который пытался перебежать дорогу. Время уже не детское — было почти 22 часа, поэтому прохожие были удивлены тем, что ребенок без родителей.

— Он сказал, что его зовут Давид Гусейнов, ему 4,5 года, — рассказал читатель E1.RU. — Он говорит, что поругался с родителями и идет к старшему брату. Он утверждает, что знает дорогу, но, когда мы спрашиваем — путается.

Прохожие обратились в полицию, ждут, когда полицейские приедут за мальчиком.