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Спасатели дежурят на прудах столицы
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Спасатели дежурят на прудах столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
14 июля сотрудники Российского союза спасателей совместно с сотрудниками МЧС патрулировали пруды столицы, чтобы обезопасить отдыхающих на водных объектах горожан. К дежурству на Головинских прудах присоединился корреспондент «Вечерней Москвы».
Местные водоемы — излюбленное место отдыха в жаркое время у жителей района. Уже утром в 10 часов, когда начался рейд — на пруду купались дети с родителями. Спасатели — трое мужчин и одна девушка с двумя собаками, обходят пруды. Навстречу им по берегу бежит ребенок — на вид четырех-пяти лет.
— А где твои родители? — спрашивает спасатель Иван Хондраков.
— Вон там, — мальчик показывает пальцем на другой берег.
— Пойдем, покажешь где они, — просит спасатель Хондраков.
Люди в форме доходят до взрослых, передают ребенка родителям и проводят профилактическую беседу.
— Не отпускайте детей одних, — рекомендует председатель Московского городского отделения Российского союза спасателей Владимир Федорович. — Это водный объект. Ребенок случайно может забежать в воду, и неизвестно что может случиться…
Родители обещают, что больше такого не повторится.
— Практика показывает: когда тонет взрослый человек, то он кричит и зовет на помощь, — рассказывает Федорович. — Но вот дети тонут бесшумно. И это может произойти на берегу: шел по колено в воде, споткнулся и захлебнулся.
Спасатели всегда берут на дежурство собак — эти животные обладают хорошей реакцией и применяются для спасения людей.
— Наши собаки специально обучены спасению, — подтверждает кинолог Анастасия Зубко. — При этом собака может быстрее доплыть до пострадавшего.
Во время разговора мы проходим трех мам с маленькими детьми, отдыхающими на берегу пруда. Мальчишки и девчонки с восторгом смотрят на чертвероногих патрульных.
— Хотите погладить? — предлагает Анна Зубко.
Леонид Колгатников с сестрой Анной и Ольга Кухолева подходят к ее питомцу Мухтару и начинают гладит, забыв обо всем на свете.
— Мы также следим, чтобы в лесопарковой зоне не разжигали костры, — рассказывает сотрудник МЧС Валерий Оболенцев. — Это влияет на противопожарную безопасность. Слава Богу пока обходились только профилактическими беседами. Люди всегда с пониманием относятся к нашим замечаниям.
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