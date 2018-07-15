Спасатели и сотрудники МЧС дежурят на прудах столицы

В субботу, 14 июля, сотрудники Российского союза спасателей совместно с представителями МЧС патрулировали на прудах столицы, чтобы обезопасить москвичей на водных объектах.

Корреспондент «Вечерней Москвы» дежурил с ними на Головинских прудах в Северном административном округе — излюбленном месте отдыха местных жителей в жару.

Уже в 10 утра, когда спасатели заступили на службу, на пруду купались дети с родителями. Трое мужчин и девушка с двумя собаками обходят акваторию.

Навстречу спасателям по берегу бежит ребенок — на вид четырех-пяти лет.

— Мальчик, а где твои родители? — спрашивает спасатель Иван Хондраков.

— Вон там, на другом берегу, — показывает мальчик пальцем, где должны быть его родители. Но видно, что о нем никто не беспокоится.

— А ну-ка, пойдем, покажешь, где они, — просит Иван.

Люди в форме доходят до взрослых, передают мальчика родителям и проводят профилактическую беседу.

— Пожалуйста, не отпускайте ребенка одного, — просит председатель Московского городского отделения Российского союза спасателей Владимир Федорович. — Это водный объект, опасный для несовершеннолетних. Он случайно может забежать в воду, и неизвестно, что случится…

Родители обещают, что больше такого не повторится.

— Практика показывает: когда тонет взрослый, он кричит и зовет на помощь, — рассказывает Владимир Федорович. — Но дети тонут бесшумно. И это может произойти на берегу: шел по колено в воде, споткнулся и захлебнулся… Не дай Бог, но лучше предупредить беду. Поэтому мы и здесь.

Со слов спасателей, они постоянно дежурят с собаками, так как эти животные лучше реагируют на все события и применяются для спасения людей.

— Наши собаки специально обучены для спасения, — подтверждает кинолог-спасатель Анастасия Зубко. — Они могут быстрее доплыть до пострадавшего.

Во время разговора мы проходим мимо трех мам с маленькими детьми, отдыхающими на берегу пруда. Мальчишки и девчонки с восторгом смотрят на собак.

— Хотите погладить? — замечает желание детей Анна Зубко.

Леонид Колгатников с сестрой Анной и Ольга Кухолева подошли к ее питомцу Мухтару и начали гладить.

— Мальчишки и девчонки всегда положительно реагируют на собак, — улыбается Владимир Федорович. — Помню, мы как-то мы дежурили на празднике в парке «Сокольники». Была сильная жара. Дети несколько часов гладили собаку, а та устала и спряталась под лавочку. Но дети не унимались и тянули руки даже туда.

— С такой игрушкой детям и купаться теперь не хочется, — улыбается Надежда Кухолева — мама маленькой Ольги.

Спасатели объясняют женщине, что лучше не разрешать детям залезать в воду, так как здесь запрещено купание.

— Также в числе наших задач — следить, чтобы в лесопарковой зоне не разжигали костры, — рассказывает сотрудник МЧС Валерий Оболенцев. — Это влияет на противопожарную безопасность. Слава Богу, обходилось только профилактическими беседами. Люди всегда с пониманием относятся к просьбам.