Мама постоянно обманывала его. Но истина — бесценна!

Эта история началась, когда я был еще ребенком, я рос в бедной семье. У нас даже не хватало денег на еду. Во время обеда, мама часто давала мне свою порцию риса. Пока она отсыпала рис в мою чашу, она говорила: «Съешь этот рис, сынок. Я не голодна».

Это была первая ложь моей матери.

Когда я рос, моя настойчивая мать все свободное время проводила на рыбалке у реки возле нашего дома, надеясь, что рыба, которую она поймала, даст мне хотя бы немного витаминов для роста. После рыбалки, она готовила свежий рыбный суп, который я ел с огромным аппетитом. Пока я ел суп, мама сидела рядом со мной и ела остатки рыбы, которые остались на костях, после того как я ее поел. Это тронуло мое сердце. Тогда я взял другой кусочек рыбы со своей тарелки и дал ей. Но она сразу отказалась и сказала «Съешь эту рыбу, сынок. Я не очень люблю ее.»

Это была вторая ложь моей матери.

Когда я учился в средней школе, чтобы финансировать мою учебу, мама взяла дополнительную работу на дом — склеивать спичечные коробки. Это принесло ей немного прибыли и позволило покрыть наши потребности. Однажды ночью я проснулся и увидел, что мама до сих пор не спит, работая над коробками. Я сказал: «Мама, иди спать, уже поздно, завтра утром тебе все равно придется идти на работу». Мама улыбнулась и сказала: «Иди спать, дорогой. Я не устала».

Это была третья ложь моей матери.

Когда у меня были выпускные экзамены, мама отпросилась с работы, чтобы сопровождать меня. В то время как солнце было в зените и жарило не на шутку, моя настойчивая мама ждала меня под открытым небом несколько часов. Когда прозвенел звонок, который означал, что последний экзамен закончился, мама сразу же позвала меня и налила мне чашку чая, который она привезла в термосе. Видя, как мама, покрывается испариной, я сразу дал ей свою чашку и попросил ее тоже выпить. Мать сказала «Пей, сынок. Я не хочу пить!»

Это была четвертая ложь моей матери.

После смерти моего отца из-за болезни, моя бедная мать вынуждена была тянуть родительскую лямку в одиночку. Ей приходилось финансировать наши потребности в одиночку. Жизнь нашей семьи стала еще тяжелее. Ни дня без страданий. Состояние нашей семьи становилось все хуже, а добрый дядя, который жил недалеко от нашего дома всегда нам помогал. Наши соседи часто советовали моей матери снова выйти замуж. Но мать была упряма и не принимала их советы; она сказала: «Мне не нужна любовь».

Это была пятая ложь моей матери.

После того, как я закончил учебу и устроился на работу, моя мама уже вышла на пенсию. Но она продолжала ходить на рынок каждое утро, чтобы продать немного овощей, чтобы у нее были деньги на ее потребности. Я работал в другом городе, и часто посылал ей немного денег, чтобы помочь, но она не принимала их. Она даже отправляла деньги обратно ко мне. Она сказала: «У меня достаточно денег».

Это была шестая ложь моей матери.

После окончания степени бакалавра, я получил степень магистра. Это финансировалось компанией, в которой я работал. Наконец-то у меня была хорошая работа, с хорошей зарплатой, я хотел забрать маму, чтобы наслаждаться жизнью в Персидском заливе. Но моя любимая мама не хотела беспокоить сына. Она сказала мне: «Я не пригожусь тебе там.»

Это была седьмая ложь моей матери.

Через несколько лет, мать заболела раком желудка, и ее пришлось госпитализировать. Я, живший через океан, приехал домой, чтобы посетить мою любимую мать. Она лежала совсем слабая после операции. Мать, которая выглядела такой старой, смотрела на меня в глубокой задумчивости. Она пыталась улыбнуться, но это было весьма трудно для нее. Было ясно, что болезнь уже ослабила ее организм. Она выглядела очень хилой и слабой. Я смотрел на мою маму и слезы текли у меня по щекам. Мое сердце разрывалось, так больно, видеть свою мать в таком состоянии. Но мама, взяв меня за руку, сказала: «Не плачь, мой дорогой. Мне не больно».

Это была восьмая ложь моей матери и последняя ложь. После ее восьмой лжи, моя дорогая мать закрыла глаза навсегда.