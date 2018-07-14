Наталия Орейро: «Я болела за Уругвай, а сын — за Россию»

Красавица и звезда Наталия Орейро встретила начало Чемпионата мира по футболу в Москве, где открывала пресс— центр и презентовала свою песню United By Love («Объединённые любовью»), а финал — в Витебске на международном музыкальном фестивале. Накануне завершения ЧМ она рассказала о футболе, сыне, муже, о том, что считает своим главным достижением в жизни и о том, что заставляет ее плакать.

Наталия, вы — исполнитель гимна, посвящённого Чемпионату мира по футболу, который проходит сейчас в России, смотрите ли вы сами матчи и за кого болеете?

Больше всего я переживала во время матча «Россия-Уругвай». Я болела за Уругвай, а мой сын — за Россию. Я говорила ему: «Но твоя же мама из Уругвая!», а он отвечал:"Но я же — аргентинец!" В действительности, я следила за всеми матчами. У России получился потрясающий чемпионат, русские заслуживали пройти в финал, это было восхитительно! Они были героями! Это — сама настоящая победа, когда удаётся затронуть сердца людей, тех, кто за тебя болеет, и это удалось России! Мне хотелось сделать песню на трёх языках и большой честью для меня стала возможность записать гимн на спортивную тематику. Я вложила в него всю любовь, которая есть у меня к русскому народу. И когда я записывала ее, то всегда помнила про детей, которые тоже болеют за футбол. На протяжении месяца мы были едины, и это правда.

Вы довольно долго находились в России, учили ли язык и какое слово вам далось сложнее других?

— Хуже всего мне даётся английский, он сложнее, чем русский (смеётся). Те два месяца, которые я провела в Москве, позволили мне понять язык лучше. Какое слово сложное? «Честь» (произносит ближе как «тесть», Наталию поправляют, объясняют смысловую разницу, она хохочет и старается чётко произнести «честь»).

Что вам особенно запомнилось за все то время, когда вы бывали в Москве?

Когда-то я праздновала в Москве своё 25-летие, это было очень далеко от дома. И ещё училась танцевать танго. Да, да, именно в Москве! Раньше не умела.

Мы сейчас находимся в Белоруссии, какие ваши впечатления от этой страны?

Я в Белоруссии не в первый раз, но впервые приехала в Витебск. Здесь везде много зелени, люди кажутся очень воспитанными, а города чистыми. И ещё в Белоруссии красивые мужчины: они большие и сильные. Но вообще-то я замужем.

Но ваш супруг не прилетел вместе с вами?

Мой сын сейчас в школе, он не может пропускать занятия, и мой муж, как настоящий отец, остался с ним.

Ваш муж старше вас на 20 лет, вам нравится, когда мужчина, который рядом, намного взрослее?

Когда я была молодая, парни вокруг были старше, а сейчас, когда я стала старше, они стали моложе (смеётся). Меня не волнует возраст, язык: когда любовь настоящая, это неважно. Я влюблена и мой муж тоже.

Кем бы вы хотели видеть своего ребёнка, когда он вырастит?

Я хочу, чтобы мой сын был свободен, и стараюсь сделать все, чтобы быть лучшей мамой на свете. И я стараюсь не навязывать ему ничего, неважно, захочет он зарабатывать деньги или быть архитектором, музыкантом, или стать тунеядцем. Пусть выбирает сам. И я, как мама, желаю ему только счастья.

Ребенок может выбрать для себя стать тунеядцем? Вы серьёзно?

Он видит, что его родители много работают, и это хороший пример. И я прививаю ему огромное количество правильных качеств. Но он будет сам выбирать свой путь, а я буду ему помогать.

Какие у вас самые яркие воспоминания детства?

Я вспоминаю, как мне было восемь лет, и я была у бабушки с дедушкой, и примеряла у них одежду своей тети. И я представляла, что я — актриса! Мне кажется, что никто не должен потерять внутри себя ребёнка, потому что мы взрослеем, возрастает количество ответственности, но дети способны сохранить в себе детскую радость от восприятия мира.

Как вы относитесь к ювенальной юстиции: что по-вашему является поводом для изъятия ребёнка из семьи и передачи его приёмным родителям?

Я считаю, что государство несёт ответственность за детей, и они должны быть защищены, но каждый случай следует изучать отдельно, чтобы понимать, почему происходит что-то неправильное в семье. Я считаю главное, что должно быть гарантировано ребёнку: это образование и любовь.

Вы сами не планировали усыновить ребёнка?

Во всем мире детям нужна семья, и поэтому принять ребёнка в семью, — это очень хороший жест. Но в эту секунду — нет.

Что вы считаете главным достижением в своей жизни? И какую ставите себе цель?

Цель — работать над тем, чтобы стать лучшей актрисой и певицей, снимать хорошие фильмы. Главное же мое достижение — появление ребёнка, и я каждый день радуюсь этому. Каждый счастлив тем, что у него есть, у меня в жизни было много везения и удачи.

Что является для вас самым болезненным в жизни, что может заставить вас плакать?

Отсутствие личного пространства. Это — ситуации, когда вмешиваются в частную жизнь, когда нет возможности выйти с сыном прогуляться по улицам. Но когда человек выбирает такую работу, как у меня, он понимает, что его ждёт. Ещё мучают отсутствие времени и множество перелётов. Но хорошего все равно больше.

Вы — образец для подражания у многих представительниц прекрасного пола, а какие женщины восхищают вас?

Мне нравятся матери-одиночки. Очень сложно воспитывать ребёнка одной, без помощи отца. Мне повезло, что рядом со мной есть настоящий близкий человек, и мы вместе воспитываем ребёнка. И он понимает, что я могу быть занята, могу работать. Я не знаю, что бы я делала, если бы мне пришлось одной воспитывать сына. Еще я восхищаюсь женщинами, которые борются на свои права, за одинаковые возможности с мужчинами. Вообще, для меня все женщины — героини, какой-то одной я не восхищаюсь.

Насколько, на ваш взгляд, сегодняшние телесериалы защищают интересы традиционной семьи?

Мне кажется, что телесериалы очень изменились со временем, стали более реальные, более семейные, ранее они были более мечтательными. Обязательно была бедная девочка, которая выходила замуж за принца. Ну это же не правда! А сегодняшние сериалы показывают больше правды, их героями стали независимые женщины, которые защищают свои права, борются за них. Телесериалы становятся более современными, настоящими и серьёзными. Хотя прежние тоже востребованы. Классика, есть классика, и всегда найдутся люди, которые мечтают и фантазируют. И это здорово — видеть разнообразие на телевидение. Но мне кажется, что телесериалы, которые выходят сейчас, очень важны и они помогают, а что существовало 20 лет назад, сегодня снимать уже не допустимо.

Если бы вы сами снимали телесериал, о чем бы он был?

Я много поездила по разным континентам и увидела, что там происходит с детьми, и я бы посвятила этот фильм детям, самому юному детскому голосу.

Нет ли в планах ваших продюсеров сделать ремейк на телесериал «Дикий ангел»?

Если бы я сейчас была героиней телесериала «Дикий ангел», то должна была бы играть бабушку. (Смеётся) Нам предложили сделать ремейк, но мне хочется попробовать что-то новое, хотя люди, конечно, ностальгируют, им очень все понравилось. Но мы, к сожалению, не можем оправдать тех надежд, которые на нас сейчас возлагают в плане этой работы, и такой вопрос пока не стоит. Но, возможно, в будущем.

Что самое сложное в работе актрисы?

Артист может не иметь ничего общего с теми ролями, которые играет, просто играть разные сюжеты: трагические, драматические, комические. Но если 10 лет играть одного и того же персонажа, то артист превращается в него, и людям становится трудно воспринимать его по-другому. И тогда все…

Что вы могли бы пожелать участникам конкурса молодых исполнителей, который проходит сейчас в рамках фестиваля?

Пусть поют сердцем! Для меня не важно чтобы они пели чисто, идеально, но я выбираю тех, которые меня трогают. Например, у человека потрясающий голос, но он не умеет передавать эмоции, а когда зритель верит в то, что исполняет артист, это передаётся тем, кто его слушает, и это трогает их сердца. И нужно выбрать, что исполнять, потому что, если певец будет исполнять песню, которая не цепляет, он может иметь потрясающие вокальные данные, но не будет магии.

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