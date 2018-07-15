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Видео о малышке, которая приревновала своего папу к кукле
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Видео о малышке, которая приревновала своего папу к кукле 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите на реакцию девочки, когда папа прижал к себе ее куклу.
Малышки очень любят своих пап и очень не любят, когда их приходится с кем-то делить. Недавно мы вам показывали забавное видео о том, как малышка не позволяет своим родителям поцеловаться, а все потому, что делить своего папу она совсем не желает, даже с мамой.
А девочка, которую вы сегодня увидите, не хочет делить своего папу даже с куклой! Малышке очень не понравилось, когда папа обнял пластмассовую соперницу, это очень обидело девочку, и она попыталась высказать свое недовольство.
Реакция этой крохи настолько искренняя и милая, что родители решили снять все происходящее на видео.
А когда выложили ролик в Сети, получили сотни восторженных комментариев от пользователей, которые восхищаются маленькой ревнивицей.
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