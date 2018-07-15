Видео о малышке, которая приревновала своего папу к кукле

Смотрите на реакцию девочки, когда папа прижал к себе ее куклу.

Малышки очень любят своих пап и очень не любят, когда их приходится с кем-то делить. Недавно мы вам показывали забавное видео о том, как малышка не позволяет своим родителям поцеловаться, а все потому, что делить своего папу она совсем не желает, даже с мамой.

А девочка, которую вы сегодня увидите, не хочет делить своего папу даже с куклой! Малышке очень не понравилось, когда папа обнял пластмассовую соперницу, это очень обидело девочку, и она попыталась высказать свое недовольство.

Реакция этой крохи настолько искренняя и милая, что родители решили снять все происходящее на видео.

А когда выложили ролик в Сети, получили сотни восторженных комментариев от пользователей, которые восхищаются маленькой ревнивицей.