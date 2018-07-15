Как кошки помогают детям развить навыки чтения

Вы когда-нибудь читали своему коту? Думаете, это глупо? Вовсе нет, особенно если это делает ваш ребенок. Приют для животных округа Беркс в американском штате Пенсильвания доказал, что чтение кошкам — это не просто забава.

В службе спасения животных округа Беркс есть программа под названием «Книжные друзья», в которой дети с первого по восьмой класс приходят в приют и читают книжки… кошкам. Мальчики и девочки заходят в комнату, где им можно играть с очаровательными кошками и котами, в то же время читая любимые книжки. По этим фотографиям становится ясно, что и дети, и кошки получают удовольствие от совместного времяпрепровождения.

1. Работники приюта утверждают, что «ритмический звук голоса успокаивает и расслабляет кошек», да и исследования Университета Тафтса поддерживают эту идею. Исследования показали, что взаимосвязь человека и животного может улучшить процесс обучения и сделать его более приятным и комфортным для детей.

2. В случае с программой «Книжные друзья» дети охотнее читали, когда рядом находились пушистые компаньоны.

3. На создание программы ее координатора Кристи Родригес вдохновил ее 10-летний сын Шон.

4. Когда она заметила, что Шон не любит читать, она привела его в приют для животных и вскоре поняла, что он охотнее садится за книжку, когда рядом кошки.

5. Очевидно, ему настолько понравилась идея читать кошкам, что он захотел вернуться и продолжить.

6. Сейчас Шон вдохновляет и других родителей приводить своих детей в приют для участия в программе.

7. Кажется, от этого выигрывают все — и дети, и животные.

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