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Как кошки помогают детям развить навыки чтения
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Как кошки помогают детям развить навыки чтения 

Bigpicture.ru 29 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Вы когда-нибудь читали своему коту? Думаете, это глупо? Вовсе нет, особенно если это делает ваш ребенок. Приют для животных округа Беркс в американском штате Пенсильвания доказал, что чтение кошкам — это не просто забава.
В службе спасения животных округа Беркс есть программа под названием «Книжные друзья», в которой дети с первого по восьмой класс приходят в приют и читают книжки… кошкам. Мальчики и девочки заходят в комнату, где им можно играть с очаровательными кошками и котами, в то же время читая любимые книжки. По этим фотографиям становится ясно, что и дети, и кошки получают удовольствие от совместного времяпрепровождения.
1. Работники приюта утверждают, что «ритмический звук голоса успокаивает и расслабляет кошек», да и исследования Университета Тафтса поддерживают эту идею. Исследования показали, что взаимосвязь человека и животного может улучшить процесс обучения и сделать его более приятным и комфортным для детей.
2. В случае с программой «Книжные друзья» дети охотнее читали, когда рядом находились пушистые компаньоны.
3. На создание программы ее координатора Кристи Родригес вдохновил ее 10-летний сын Шон.
4. Когда она заметила, что Шон не любит читать, она привела его в приют для животных и вскоре поняла, что он охотнее садится за книжку, когда рядом кошки.
5. Очевидно, ему настолько понравилась идея читать кошкам, что он захотел вернуться и продолжить.
6. Сейчас Шон вдохновляет и других родителей приводить своих детей в приют для участия в программе.
7. Кажется, от этого выигрывают все — и дети, и животные.
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13. Смотрите также: Удивительная история манулов из Новосибирска — хищников, которых выкормила домашняя кошка
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