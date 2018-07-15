Раскаленная машина: риски для взрослых и детей

СодержаниеТемпература в автомобиле на солнцепекеРеакция тела человека в запертом автомобилеПамять и детиПравила безопасности для родителейПравила безопасности для водителей

В 2017 году раскаленные на солнце машины стали причиной смерти 47 детей в США. Ежегодно только в этой стране по данной причине в среднем умирает 37 детей. По России данная статистика если и ведется, то не афишируется. Только в СМИ периодически проскальзывают сообщения о гибели малышей, оставленных в легковом автомобиле на солнцепеке.

Впрочем, от жары страдают не только дети, оказавшиеся взаперти в железной коробке, но и сами автолюбители, которые не учитывают особенности вождения машины при высоких температурах.

MedAboutMe разбирался в летних опасностях, связанных с автомобилем и грозящих и взрослым, и детям.

Температура в автомобиле на солнцепеке

По данным ученых из Университета штата Аризона и Калифорнийского университета в Сан-Диего, всего за час температура воздуха внутри закрытой машины, припаркованной на солнце, поднимается до 47°С. При этом температура приборной доски вырастает до 70°С, рулевого колеса — до 53°С, а сидений — до 51°С.

Но даже если машину припарковать в тени, тому, кто в ней окажется — тоже придется несладко. За час воздух в автомобиле прогревается до 37°С, приборная доска — до 48°С, руль — до 42°С, а сидения до 41°С.

При этом скорость прогрева авто варьировала в зависимости от марки машины. Экономичные небольшие автомобили прогревались быстрее, чем среднеразмерные седаны и микроавтобусы.

Добавим, что приоткрытое окно не спасает ситуацию.

Реакция тела человека в запертом автомобиле

Распространено мнение, что проблема смерти детей в машинах свойственна только жарким странам. Однако и в США, и в России подобные случаи происходили на территории не самых горячих регионов.

Российские трагедии последних лет В июне этого года трагедия случилась в Ростове-на-Дону. Двое детей, 1,5 и 3 года, умерли от перегрева в закрытом автомобиле. Причем родители не забывали малышей. Они оставили их на 13-летнюю сестру, а сами уехали по делам. Девочка отвлеклась и заснула, а малыши забрались в припаркованную во дворе машину, где и погибли от гипертермии. В августе прошлого года в одном из поселений Татарстана от перегрева в машине умер 2-хлетний мальчик, которого забыл там друг его бабушки, ушедший косить сено. В Ижевске в 2014 году от перегрева умер грудной ребенок, оставленный в машине на полчаса, пока родители заходили в торговый центр.

Почему умирают дети, оставленные в запертом авто? Температура их тела доходит до 40°С, а ресурсов организма не хватает, чтобы справиться с таким перегревом. При 42°С человек погибает.

При гипертермии и развивающемся в результате тепловом ударе происходит повреждение тканей мозга и внутренних органов. В немалом числе случаев, даже если пострадавшего удалось вернуть к жизни, эти повреждения оказываются необратимыми.

Шансы на выживание любого живого существа в раскаленном автомобиле (ребенка или собаки) будут зависеть от возраста, состояния здоровья, а также, в случае ребенка — одежды. Но тело ребенка нагревается до опасных температур в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого человека.

Ученые смоделировали ситуацию, когда в машине остается двухлетний ребенок. По их расчетам, в припаркованном на солнце автомобиле тело ребенка разогреется до критических 40°C всего за один час. В машине, оставленной в тени, это произойдет чуть менее чем через два часа.

Факт!

Согласно Правилам дорожного движения, ребенок до 7 лет не может находиться в машине один. За нарушение данного правила грозит штраф или устное предупреждение.

Не только для здоровья детей, но и для взрослых раскаленные автомобили представляют немалую опасность:

При нагреве салона закрытой машины до 60°С и выше «кожаные» сидения и пластиковые детали начинают выделять в воздух токсичные вещества, опасные для человеческого организма. Кроме того, в жаре и духоте у многих автомобилистов повышается давление и снижается реакция. Несмотря на то, что терморегуляция у взрослых лучше, чем у детей, это не гарантирует им защиту от перегрева и даже теплового удара. Память и дети

Людям, которые никогда не возили маленьких детей в машине, не понять, как можно забыть в ней ребенка. Им кажется, что уж ребенка-то забыть невозможно. Однако такая ситуация — нередкое явление, просто подавляющее большинство родителей обычно успевают вспомнить о малыше на заднем сидении.

Только в 17% случаев взрослые намеренно оставляли ребенка в закрытой машине. А более чем половине случаев родители или опекуны просто забывают о ребенке. При этом никто, ни один самый внимательный в мире родитель не застрахован от опасной забывчивости. По словам ученых, с этой ситуацией может столкнуться абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, социального статуса, расы, уровня образования и др.

Самая распространенная ситуация: человек изо дня в день ездит по одному и тому же маршруту, выполняя одни и те же действия и завозя попутно ребенка в сад или в школу. Если рутина событий нарушена — изменение маршрута, срочный звонок с работы и т. п. — может произойти сбой памяти. И человек забывает про ребенка в машине.

Комментарий экспертаПсихолог Gene Brewer, Arizona State University

Все забывали хотя бы раз дома ключи — от машины или от квартиры. В функциональном плане нет большой разницы между забытыми ключами и забытым ребенком. Забывчивость, которая обычно становится причиной трагедии, не имеет ничего общего с отношением к ребенку. Чаще всего такие случаи происходят в моменты нарушения привычного хода событий, рутины. Человек переключается на новые для него моменты, и это приводит к забыванию. В этом мире нет людей с непогрешимой памятью.

Правила безопасности для родителей

В США группа экспертов разработала правила безопасности для родителей-автомобилистов под названием «Look Before You Lock»:

Обзаведитесь привычкой всегда открывать заднюю дверь машины при парковке, чтобы проверить, нет ли на заднем сидении ребенка. Всегда кладите какую-то нужную вам вещь — мобильный телефон, пропуск, сумочку или рабочий ноутбук — на заднее сиденье. Так вы всегда вернетесь к машине, даже если забудете открыть для проверки заднюю дверь. Договаривайтесь в садике или в школе, куда вы отвозите ребенка, обязательно сообщать вам, если ребенка нет в группе или на занятиях. Даже если вы забудете малыша в машине — воспитатель или учитель напомнят вам об этом. Посадите на переднее сидение плюшевую зверушку — она напомнит вам о ребенке на заднем сидении.

И, наконец, совет, к которому стоит прислушаться всем, без исключения. Если летом вы видите ребенка в запертой машине — не проходите мимо. Если найти владельца авто сразу не удается, вызывайте полицию и скорую помощь. Первые подтвердят необходимость взлома машины, вторые — смогут оказать первую помощь человеку.

Правила безопасности для водителей

Чтобы пользоваться машиной в жаркий летний день без опаски за собственное здоровье, тоже следует соблюдать некоторые несложные правила:

Оставляя машину на солнце, следует использовать защитные шторки для лобового стекла — они предохранят приборную панель и руль от нагрева. Если машина раскалилась на солнце — откройте все окна и двери, дайте ей проветриться. Это лучше, чем включать кондиционер. Кстати, заодно можно проверить давление в шинах — в жару оно может увеличиться, и машина будет менее управляемой. В жару необходимо постоянно возить с собой бутылку с чистой водой и пить понемногу каждые 15-20 минут. Это позволит защитить организм от обезвоживания. При ухудшении самочувствия следует съехать на обочину и отдохнуть некоторое время. Гипертоникам следует быть особенно внимательными к своему состоянию и контролировать температуру внутри машины. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед поездкой в жаркий день. Во время жары опасность могут представлять даже кондиционеры, если настраивать их на поток ледяного воздуха, направленного на человека. Чтобы снизить риск простуды, следует ориентировать его на центр салона. Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай, насколько ценно для тебя твое здоровье.

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