Агния Дитковските и Алексей Чадов снова спровоцировали слухи о своем воссоединение

Актеры вместе отдыхают в Италии с четырехлетним сыном Федором и пытаются не афишировать совместный отпуск.

В СМИ появилась информация и о том, что Агния Дитковските Алексей Чадов были замечены вместе в итальянском курортном городке Форте-деи-Марми. Ведут они себя как счастливая семья, отдыхая с общим сыном Федором. Правда, совместные фотографии в соцсетях не публикуют.

Агния поделилась с фолловерами снимком, на котором ее сын загорает. Алексей опубликовал несколько фото с малышом и братом Андреем Чадовым , который сейчас также находится в Италии и проводит время с экс-супругами и племянником.

Напомним, что Агния Дитковските и Алексей Чадов развелись в 2015 году после десяти лет отношений, на протяжении которых то расставались, то снова сходились. В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что актриса родила второго ребенка.

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Фото:Instagram, Global Look Press

Видео:Instagram