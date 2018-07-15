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Агния Дитковските и Алексей Чадов снова спровоцировали слухи о своем воссоединение
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Агния Дитковските и Алексей Чадов снова спровоцировали слухи о своем воссоединение 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Актеры вместе отдыхают в Италии с четырехлетним сыном Федором и пытаются не афишировать совместный отпуск.
В СМИ появилась информация и о том, что Агния Дитковските и Алексей Чадов были замечены вместе в итальянском курортном городке Форте-деи-Марми. Ведут они себя как счастливая семья, отдыхая с общим сыном Федором. Правда, совместные фотографии в соцсетях не публикуют.
Агния поделилась с фолловерами снимком, на котором ее сын загорает. Алексей опубликовал несколько фото с малышом и братом Андреем Чадовым, который сейчас также находится в Италии и проводит время с экс-супругами и племянником.
Напомним, что Агния Дитковските и Алексей Чадов развелись в 2015 году после десяти лет отношений, на протяжении которых то расставались, то снова сходились. В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что актриса родила второго ребенка.
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Фото:Instagram, Global Look Press
Видео:Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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