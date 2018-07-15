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Ребенок погиб после падения из окна девятиэтажки во Владивостоке
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Ребенок погиб после падения из окна девятиэтажки во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 26 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Маленький ребенок погиб после падения из окна девятиэтажного дома во Владивостоке, сообщает канал @newsbox24.tv в Instagram.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 15 июля, в одном из домов на улице Сельская. Сообщается, что малыш упал с одного из верхних этажей дома. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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