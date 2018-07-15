Ребенок погиб после падения из окна девятиэтажки во Владивостоке

Маленький ребенок погиб после падения из окна девятиэтажного дома во Владивостоке, сообщает канал @newsbox24.tv в Instagram.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 15 июля, в одном из домов на улице Сельская. Сообщается, что малыш упал с одного из верхних этажей дома. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.