Мама анархия, папа стакан портвейна. Материнство и вредные привычки

23:00 на часах, два моих маленьких дьяволёнка уснули, я лениво собираю разбросанные по комнате вещи. Я тоже за сегодня устала — прогулки, приготовление еды, собака, старший разбил коленку на велике, слёз было море… Сердце бухает где-то в горле, у меня есть выбор: пойти спать или посвятить себе пару часов жизни без детей. И я, конечно, выбираю второе.

Я иду на балкон, там лежит початая пачка сигарет. Мой вечерний ритуал отпускания своего материнства — я чиркаю зажигалкой и вдыхаю густой никотиновый дым. Меня нельзя назвать злостной курильщицей, обычно я курю после детского отбоя или в те редкие моменты, когда детей забирает бабушка. А ещё у меня в холодильнике стоит бутылка тёмного тягучего сладкого пива, которое я люблю больше чем шоколад.

Та часть взрослой жизни, что связана с алкоголем или сигаретами, надёжно маскируется от детей. Взрослые радости только для взрослых, а детям их даже показывать запрещено. Один раз я участвовала в вечеринке, где мы — мамы — пили пиво из чайных кружек, ныкая бутылки под стол, чтобы не увидели дети. С одной стороны, это очень смешно, а с другой — в этом столько вранья и лицемерия…

Мы часто не видим разницы, нас мотает от полярности к полярности. Идёт с коляской и бутылкой пива — алкоголичка, если мать, то должна забыть даже о бокале вина. Помню, как меня чуть не распяли за то, что я, будучи кормящей матерью, выпила тёмного пива. От нервного перенапряжения почти пропало молоко, я устала есть эту чёртову гречку и курогрудь, психанула и купила себе бутылку пива, оно было самым вкусным из всех напитков, что я пила за последний год (пока была беременна и первые месяцы жизни ребёнка). И тут близко не было радости от опьянения, да и самого опьянения не случилось, тут было счастье хоть немного отпустить контроль, которого в материнстве вагон, снизить требования, остановиться и отдышаться.

Почему-то чаще всего употребление алкоголя или сигарет матерями мгновенно превращается в какую-то трагедию и кошмар. Если в парке на лавочке будет сидеть молодая пара с ребёнком, и при этом папа будет мирно потягивать пиво, то это нормально. Но если бутылка будет в руках матери, то косые взгляды, а иногда и обсуждение за спиной обеспечены. Как будто если уж ступила на материнскую стезю, то дальше ни капли в рот…

И мы тихонько, втайне от всех выпиваем на кухне кто рюмку коньяка, кто пару бокалов вина, кто, как и я, чёрное как смоль пиво, только тогда, когда все уже уснули. Чтобы не было тех, кто сразу же нас осудит, чтобы, не дай Бог, дети нас не видели, а то сразу станут алкоголиками, чтобы мужья от таких пьющих жён не поубегали. Не много ли ответственности?! И вообще, наша ли это ответственность?!

Я докуриваю. Ночь, лето, в этом сигаретном дыму растворена моя свобода. В этом дыму та я, которая не мать, а просто женщина. Завтра ко мне приедет моя близкая подруга, мать двоих детей, которая недавно сделала себе обалденные дреды и татуху на полспины. И мы будем пить вино, смеяться, гулять, дышать летом и сигаретным дымом. И даже если наши дети ненароком подсмотрят за нами, то я буду рада, если они увидят нас такими.