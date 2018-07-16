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Обстоятельства гибели девочки устанавливают следователи в Новочеркасске
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Обстоятельства гибели девочки устанавливают следователи в Новочеркасске 

АиФ Ростов 24 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Обстоятельства гибели трехлетней девочки устанавливают следователи в Новочеркасске, сообщает СУ СКР по Ростовской области.
Девочку без признаков жизни доставили в одно из медучреждений Новочеркасска на своем автомобиле ее родители.
По их словам, у дочери дома остановилось дыхание во время игры, перед которой она поела мороженое со сладким напитком.
Врачи констатировали смерть девочки. По предварительным данным, ребенок задохнулся из-за попадания в дыхательные пути рвотных масс.
По факту гибели девочки начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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