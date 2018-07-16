Обстоятельства гибели девочки устанавливают следователи в Новочеркасске

Обстоятельства гибели трехлетней девочки устанавливают следователи в Новочеркасске, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Девочку без признаков жизни доставили в одно из медучреждений Новочеркасска на своем автомобиле ее родители.

По их словам, у дочери дома остановилось дыхание во время игры, перед которой она поела мороженое со сладким напитком.

Врачи констатировали смерть девочки. По предварительным данным, ребенок задохнулся из-за попадания в дыхательные пути рвотных масс.

По факту гибели девочки начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.