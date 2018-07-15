СК: в Новочеркасске трехлетяя девочка задохнулась от сладостей 

Следственным отделом по г. Новочеркасску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка по факту смерти малолетнего ребенка. По предварительным данным, 13 июля 2018 года в медицинское учреждение г. Новочеркасска родителями доставлена 3-летняя девочка без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий констатирована ее смерть. Со слов родителей ребенок, находясь по месту своего жительства, ел мороженое, запивал его сладким напитком, после чего играл. В процессе игры неожиданно девочка потеряла сознание, у нее остановилось дыхание. Родители сразу же на своем личном транспорте доставили ребенка в больницу. Предположительной причиной смерти малолетней является асфиксия из-за обтурации дыхательных путей рвотными массами. Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.