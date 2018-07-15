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Донской следком начал проверку по факту смерти ребенка в Новочеркасске
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Донской следком начал проверку по факту смерти ребенка в Новочеркасске 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу
СКР по Ростовской области проводит доследственную проверку по факту смерти малолетнего ребенка. 13 июля родители привезли малышку без признаков жизни в городскую больницу Новочеркасска. В реанимации врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, но позже констатировали смерть ребенка.
— Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, — сообщает СУ СК России по Ростовской области. — Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как писал ранее 161.ru, со слов родителей, ребенок, будучи дома ел мороженое, запивал его сладким напитком. В процессе игры девочка неожиданно потеряла сознание, у нее остановилось дыхание. Ребенку вызвали скорую и доставили в больницу, но спасти девочку не удалось.
Предположительной причиной смерти малолетней является асфиксия из-за обтурации дыхательных путей рвотными массами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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