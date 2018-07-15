Один день из жизни мамы енотов

Наталья Каледина, как француженка в названии известной книги, не спит в одиночестве. Она делит постель с енотами. Иногда их три, иногда — семь. Пока зверькам не исполнится год, они полностью зависимы от мамы. В природе всё это время самка кормит детёнышей молоком, делает им массаж животика и спит рядом. Наталья — приёмная мама, заменяющая малышам родную. Как и многие родители, она выбирает совместный сон. Пусть прерывистый и беспокойный для себя, зато беззаботный и безопасный для малышей.

— Для меня енотик — это ребёнок. Беззащитный, как грудничок. Я его вторая мама, мама Наташа, — признаётся Каледина.

Наталья Каледина — стройная блондинка, ей слегка за 40. Голос громкий, взгляд быстрый, который при виде «детей» заметно смягчается, а лицо расплывается в улыбке.

News.ru/Сергей Булкин

Наталья Каледина

Она заменяет маму 40 енотам. Дружное семейство обитает в Подмосковном городе Хотьково. Обычный с виду двухэтажный дом, обитый жёлтым сайдингом, ничем не отличается от соседних построек. Сюрпризы начинаются сразу за калиткой. Справа от входа стоит вольер с полосатыми зверьками. Завидев гостей, малыши активизируются: тянут лапки, тыкаются носами в объектив видеокамеры.

News.ru/Сергей Булкин

Наталья Каледина

Сейчас 5 утра. Выпала роса. Зябкое июльское утро. Но Наталья Каледина нас встречает в сланцах и купальнике. У неё ежедневная процедура закаливания, которая доставляет ей удовольствие. Мама енотов погружается в надувной бассейн с ледяной водой на участке у дома. На лице — блаженство.

Зимой закаливание выглядит ещё более устрашающе — женщина выходит босиком на снег и выливает на себя ведро воды. Водными процедурами мама енотов вылечила себя от серьёзной болезни — вегето-сосудистая дистония мучила Наталью всю жизнь.

— Просыпалась в 9 утра с трудом. Уставшая ходила первую половину дня. Уже в 2 часа не могла отличить сон от реальности. Прописывали витамины, отправляли на море. Ничего не помогало, — вспоминает Наталья.

Мать-героиня переодевается в спортивные штаны и футболку. Ещё полчаса занимается на велотренажёре для здоровья. Потом завтрак. Только каша, никакого мяса — мама енотов предпочитает живых зверей мёртвым.

News.ru/Сергей Булкин

Наталья Каледина

Мама готовит завтрак детям. Десять видов овощей, десять видов фруктов. Но этого мало, енотам каждый день нужны орехи. Приготовить стол для зверят Наталье помогает её дочь Анастасия и несколько волонтёров. Также малышам положен сухой, специализированный корм. Он заменяет животным жучков и паучков, которых едят проживающие в дикой природе еноты. Живущие в неволе зверьки лишены этого лакомства, а значит — нужного количества белка.

Чтобы прокормить одного енота зимой, нужно около 15 тыс. рублей в месяц, летом — 5 тыс. Многие овощи для питомцев Наталья выращивает на своём огороде.

News.ru/Сергей Булкин

Как врач делает утренний обход своих пациентов, мама енотов заходит к каждому из своих детёнышей. Начинает с самых маленьких. Три девочки, по три месяца каждой. Ночью они спали вместе с Натальей. Но теперь, на время обхода, она пересадила их в манеж с высокими стенками. Надо убедиться, что никто из малышей не сбежал, минуя баррикады.

После очередь доходит до взрослых особей. Они рассажены по нескольким вольерам. У каждого енота мама ощупывает живот, смотрит состояние зубов. А вдруг внезапный кариес — не редкость у енотов. Звери тянут к маме свои чёрные лапки, хотят лизнут в нос.

News.ru/Сергей Булкин

Дом Натальи Калединой — это дом енота. Так мать сорока малышей называет его сама. Так же зовут его многочисленные посетители. Наталья превратила дом в коммерчески успешное предприятие. Здесь открыт музей и магазин. Под него выделили комнату с отдельным входом. В музее собраны все предметы с изображением енота. На них можно посмотреть или купить. Цены серьёзные: магнит — 600 рублей, сумка с енотом — больше тысячи.

Мама енотов открыла курсы приёмных родителей. Двухдневное обучение на двоих стоит 15 тыс. рублей. После обхода Наталья проводит открытый урок для двух парней из Екатеринбурга. Молодые люди хотят усыновить пару малышей. Как это сделать, они не знают. Поэтому купили билет до Москвы и пришли в гости к Наталье Калединой.

— Из чашки, которую вы ему даёте, енот съест дай бог одну пятую. Всё остальное размажет, — учит премудростям кормления младенцев Наталья.

News.ru/Сергей Булкин

Сейчас в доме енота работает несколько волонтёров. Условия простые. Наталья даёт им проживание и питание, а взамен они ухаживают за зверятами. Буквально вчера Наталья проводила двух американцев. Парни из США нашли в интернете информацию о Доме енота, задумали открыть такой же и приехали перенять опыт. Общаться с иностранцами Наталье помогает дочка, она знает английский в совершенстве.

News.ru/Сергей Булкин

Наталья много лет проработала дрессировщицей служебных собак. По образованию она зоопсихолог. Женщина признаётся — до близкого знакомства с енотами она планировала начать работать с приматами. Но всё перевернул поход в цирк с дочерью в начале 2000-х годов.

— Я поднимаю глаза — на меня смотрят две эти бусинки. Любовь с первого взгляда. Говорю дочери: «Посиди, я пошла в туалет». А сама беру своё удостоверение кинолога, иду за кулисы, сажусь у клетки. И оттуда меня дочка забирает, когда уже закрывается цирк, — рассказывает женщина.

После похода в цирк к енотам Наталья почти сразу завела собственного «полоскуна». Через пару лето она усыновила ещё пару малышей. Женщина говорит: усыновление енотов затягивает. Одного завести не получится. Или никого, или несколько десятков.

Мама Наталья приводит аналогию, сравнивая собаку, обезьяну и енота.

— Собака — это простой, добрый деревенский парень, примат — это деревенский гопник, енот — это метросекуал. Он хитрый, у него своё понимание что такое хорошо, что такое плохо. Очень продуманный зверь.

Мы покидаем дом Натальи Калединой в пять часов в вечера. Женщине уже не до нас, она пакует вещи и даёт ценные указания волонтёрам. На следующий день она летит в Турцию, к морю, солнцу и золотому песку. «Дети» детьми, а отдых по расписанию.