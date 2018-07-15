Жизнь взыщет с родителей, чьи дети «никому ничего не должны»

Виктория — из разряда взбалмошных особ. Последнее время при каждом удобном случае жалуется на дочку-дошколенка — та совсем отбилась от рук. А на носу страшное испытание — детсадовская комиссия, где строгие спецы вынесут вердикт, готова ли малышка-подготовишка к учебе в школе.

— Вы не представляете, чего только нам не пришлось учить! — кипит собеседница. — Вот зачем ребенку знать наизусть Ф. И. О., место работы и должность родителей? А с кем живет ребенок и кто кому кем приходится — это для чего? Это же личная информация. Ладно, еще называть оттенки цветов и формы предметов. Так ведь требуют решать примеры, правильно держать ручку, переписывать буквы, стихи декламировать! Как будто моя Марусенька уже в школу ходит!

Остановить поток Викиных претензий очень трудно. Ее не интересует мнение других мам, даже если они по профессии — педагоги. Таким достается особенно:

— Еще Пугачёва пела, что «нынче в школе первый класс вроде института», совсем учителя работать не желают, подавай им всё знающих и умеющих детей в первом классе. Мой ребенок никому ничего не должен!

Я с ней не спорю. Не потому, что она права. А потому что, несмотря ни на что, Марусечка — ребенок вполне развитый. Наверное, благодаря воспитателям группы, с которыми она проводила времени больше, чем с мамой — «тусовщицей» из соцсетей.

Всему начинают учить в детсаду

Почему я считаю Вику лентяйкой? Потому что она не прилагает усилий, чтобы помочь ребенку развиваться. Мы с девчатами даже посмеиваемся: хорошо что ее дочка не повторит судьбу галустяновской «Гади Петрович Хреново» и точно не заблудится в нашем городке.

При этом все, что моя знакомая возвела в ранг взрослых знаний, известно любому ребенку дошкольного возраста. Именно в детских коллективах учатся идентифицировать себя, знать родню и правильно обращаться к взрослым, различать понятия «город» и «страна», складывать и отнимать, а также сравнивать большее и меньшее числа. Причем не в нудной форме, а в играх, на прогулках, экскурсиях. Так что малышня воспринимает все это не как зубрежку.

Конечно, многие ворчат, что учеников заставляют сидеть неподвижно, а им нужно бегать и скакать. Но умение услышать и затем выполнить пять-шесть заданий от взрослого — залог нормального усваивания материала.

Если вы записались в «школу будущего первоклассника», там вашего ребенка, не посещавшего детсад, в первую очередь социализируют: научат общаться со сверстниками и взрослыми в новой игре «в школу». Ведь большая часть учительских вздохов на родительских собраниях в первом классе — отсутствие дисциплины. Мой первоклашка постоянно жаловался на соседа по парте, из-за которого не расслышал, недопонял и в итоге недоделал…

Возможно все. Было бы желание

Кстати, когда на встрече с первой учительницей старшего сына нам поставили цель — научиться читать к первому сентября, задача оказалась вполне посильной. И тогда, и сейчас специалисты рекомендуют воспользоваться букварем Жуковой. Последовательные задания несложные, их сопровождают пояснения для родителей. За полтора месяца отпуска пацаненок стал сносно читать.

С младшим сыном (разница в возрасте братьев 13 лет) история другая, ведь изменились и требования к первоклассникам. Приходилось сдерживаться и не учить читать до школы, поскольку у младшего есть проблемы с произношением. Стремясь во что бы то ни стало подружить дитя с книгой, мы рисковали запутаться между произношением звуков и названием букв, а то и вовсе отбить желание читать.

«Мы всему научимся в первом классе», — сказала учительница, и у нас это получилось. К концу года сын справлялся с текстами в рамках норм скорочтения. Главное, и на каникулах не забывать о повестях и рассказах.

Довольна я и его почерком: для левши буквы весьма ровные, четко вытянутые между узкими линиями тетрадки. Пыхтел ли мальчик дома над «домашкой»? Да, под моим чутким присмотром. Возьмем ли мы прописи в отпуск? Конечно!

Детство нынче скучное какое-то…

Но увы, Викуся не одинока в своем нежелании заниматься воспитанием ребенка. Ну что, скажите, сложного в том, чтобы объяснить отпрыску, как и что работает, ответить на сотню «почему», вместе устроить опыты и сыграть в какую-нибудь познавательную «настолку»?

Ведь когда мы были детьми, родные с нами играли, возились, наставляли. И именно наше поколение ностальгически вздыхает, вспоминая детские проказы. Мы мастерили самодельные бомбочки и самострелы. Гоняли на досках с подшипниками. Плели игрушки из капельных систем. Пропадали на улице с утра и до темноты. Ели снег и не болели, а с головокружительных горок катались на ранцах и картонках. Перебираем в памяти эти чудесные годы и честно удивляемся: как выжили-то…

О чем будут вспоминать «миллениалы», поколение айти-технологий? Как прошли стрелялку? Какой город построили в Sims? Как набрали первую тысячу виртуальных друзей? Или как открывали коробку с первым в жизни «яблоком»?

Может, если бы мы меньше тряслись над отпрысками, они меньше отсиживались бы в тихой гавани — на диване перед телевизором и с планшетом?

Не отмахивайтесь от почемучек!

Сегодня родители и школа постоянно перекладывают друг на друга ответственность за воспитание детей. Лично я уверена — это работа мам и пап. Воспитывать и развивать чадо должны именно они.

Подсчитала: за последний год общественниками и представителями госструктур было предложено около двадцати тем, которые могли бы появиться в школьном расписании. И большая часть из них — то, о чем должны позаботиться родители. Вот несколько примеров.

Я не считаю сложным объяснить ребенку правила безопасности на дорогах или как вести себя в случае пожара. Уроки гостеприимства, трезвости, толерантного отношения к инвалидам, семейного счастья, культуры здоровья — всё это должно преподаваться в семье, где родители подходят к выполнению своей роли ответственно. Они должны смотреть с детьми качественное кино и обсуждать его, рассказывать, как правильно спланировать семейный бюджет, учить гуманному отношению к животным. И, покупая отпрыску гаджет, знакомить с основами этикета в Сети и безопасного селфи.

Но нет. Взрослым проще сослаться на массу работы и вечную занятость иными глобальными проблемами. И переложить всё перечисленное на учителей. А потом возмущаться, что на непосредственное изучение школьных предметов отводится слишком мало времени. Кстати, тот же почерк проявляется и за стенами школы. Иные родители своих малышей не могут научить даже сморкаться и до совершеннолетия водят в детскую поликлинику мыть нос…

Мне нравится прогуливаться с детьми. Выйдешь вечером на променад, есть время спокойно о чем-то порассуждать, ответить на вопросы о том, чем было заполнено мое детство. Мне нравится, когда малышня расспрашивает, почему сугробы, срезанные тракторами, такие полосатые, — можно подсчитать, сколько было снегопадов. Отчего листья прячутся, пока не придет тепло. Как смастерить кораблик, чтобы он стал самым быстрым в регате на ручье. И в каком доступном северным детям цветке самый сладкий нектар (спойлер: в красном клевере).

А вы согласны с тем, что главную жизненную школу ребятня должна проходить под предводительством мам и пап? Ждем ваши мнения в комментариях на сайте, а также в группах «Красного Севера» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».