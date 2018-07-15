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Ученые доказали, что детям полезно ходить босиком
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Ученые доказали, что детям полезно ходить босиком 

Аист на крыше 33 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Немецкие ученые провели исследование в результате которого установили, что хождение босиком в детском и подростковом возрасте положительно сказывается на моторных навыках ног.
В ходе эксперимента выяснилось, что максимальный эффект от ходьбы босиком наблюдается у детей в возрасте от 6 до 10 лет. Особенно это проявляется в способности сохранять равновесие, умении прыгать и спринтерских навыках.
В исследовании приняли участие 810 детей школьного возраста из двух групп: одна группа состояла из детей, проживающих в южноафриканских регионах, где дети обычно ходят босиком, а во вторую группу вошли дети из северной Германии, жители которой ходят в обуви.
Африканские дети, которые ходят в школу, занимаются спортом и проводят досуг босиком, показали лучшие результаты в заданиях на баланс и прыжки. Вот почему авторы эксперимента советуют всем родителям не препятствовать желанию ребенка ходить босиком, в том числе и дома.
Кроме того, ученые отметили важное значение типа обуви на развитие определённых навыков. Этой теме и будут посвящены следующие исследования.
Источник фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори
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