Ученые доказали, что детям полезно ходить босиком

Немецкие ученые провели исследование в результате которого установили, что хождение босиком в детском и подростковом возрасте положительно сказывается на моторных навыках ног.

В ходе эксперимента выяснилось, что максимальный эффект от ходьбы босиком наблюдается у детей в возрасте от 6 до 10 лет. Особенно это проявляется в способности сохранять равновесие, умении прыгать и спринтерских навыках.

В исследовании приняли участие 810 детей школьного возраста из двух групп: одна группа состояла из детей, проживающих в южноафриканских регионах, где дети обычно ходят босиком, а во вторую группу вошли дети из северной Германии, жители которой ходят в обуви.

Африканские дети, которые ходят в школу, занимаются спортом и проводят досуг босиком, показали лучшие результаты в заданиях на баланс и прыжки. Вот почему авторы эксперимента советуют всем родителям не препятствовать желанию ребенка ходить босиком, в том числе и дома.

Кроме того, ученые отметили важное значение типа обуви на развитие определённых навыков. Этой теме и будут посвящены следующие исследования.

Источник фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори