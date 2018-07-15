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Пропала 6-летняя девочка в одних трусиках
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Пропала 6-летняя девочка в одних трусиках 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Возможно, ребенок находился рядом с водоемом.
Девочка в возрасте 6 лет пропала в селе Покровка Вольского района Саратовской области еще 11 июля. Об это в социальных сетях сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
Зовут ребенка Вика Абрамова. Сообщаются ее приметы: рост 110 см, худенькая, с длинными светло-русыми волосами, глаза голубые. На лице возле левого глаза и носа есть родинка.
На момент пропажи Вика была одета в одни трусики желтого цвета с нарисованными на них мишками. Если у вас есть информация, касающаяся Вики, срочно свяжитесь с поисковиками по телефону: 89053850265
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