Она спросила своего младшего брата, о девушке, которую он привел домой. Но была ошеломлена, когда он рассказал ей это!

Мой брат, Брэндон в этом году пошел в старшую школу, у него есть несколько друзей и он самый милый ребенок, которого я знаю. Он всегда готов помочь по дому, помогает дедушке и бабушке, невзирая ни на что. Сегодня мама рассказала мне, что вчера он привел девочку домой. Я подумала, что это круто, что у него есть девушка и если честно я чуть не завизжала от счастья. Поэтому я сразу спросил его об этом.

«Кто твоя новая подружка?»

«У меня нет подружки».

«О, а мама сказала, что вчера у тебя в гостях была девушка. Она играет в видеоигры?»

«О, нет. Это просто девушка. Какой-то парень преследовал ее со школы и кричал на нее, поэтому я предложил ей зайти к нам домой, и подождать пока этот парень уйдет и она будет в безопасности.»

Это может звучит очень громко, но этот ребенок это мой не огранённый алмаз. Наши родители являются сексистами и расистами. Я даже не знаю, как он смог вырасти таким порядочным и хорошим. Я сказала ему, что я горжусь им, что он заступился за девушку и смог понять, что она была в беде. Он мог бы легко побить того парня (он у меня кик-боксер), но вместо этого он избежал конфликтов и просто помог девушки, обеспечив ей безопасность.