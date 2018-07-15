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Она спросила своего младшего брата, о девушке, которую он привел домой. Но была ошеломлена, когда он рассказал ей это!
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Она спросила своего младшего брата, о девушке, которую он привел домой. Но была ошеломлена, когда он рассказал ей это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мой брат, Брэндон в этом году пошел в старшую школу, у него есть несколько друзей и он самый милый ребенок, которого я знаю. Он всегда готов помочь по дому, помогает дедушке и бабушке, невзирая ни на что. Сегодня мама рассказала мне, что вчера он привел девочку домой. Я подумала, что это круто, что у него есть девушка и если честно я чуть не завизжала от счастья. Поэтому я сразу спросил его об этом.
«Кто твоя новая подружка?»
«У меня нет подружки».
«О, а мама сказала, что вчера у тебя в гостях была девушка. Она играет в видеоигры?»
«О, нет. Это просто девушка. Какой-то парень преследовал ее со школы и кричал на нее, поэтому я предложил ей зайти к нам домой, и подождать пока этот парень уйдет и она будет в безопасности.»
Это может звучит очень громко, но этот ребенок это мой не огранённый алмаз. Наши родители являются сексистами и расистами. Я даже не знаю, как он смог вырасти таким порядочным и хорошим. Я сказала ему, что я горжусь им, что он заступился за девушку и смог понять, что она была в беде. Он мог бы легко побить того парня (он у меня кик-боксер), но вместо этого он избежал конфликтов и просто помог девушки, обеспечив ей безопасность.
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