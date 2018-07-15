Почему церковь вступилась за некрещеных детей: их теперь можно отпевать 

Отпевать некрещеных детей разрешила Русская православная церковь. Священники смогут молиться за упокой душ мертворожденных младенцев и малышей, которых родители не успели покрестить.
Новые правила утвердил Синод Русской православной церкви. Как объяснил «КВ» пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, раньше священники не имели возможности отпевать некрещеных детей. Главная проблема состояла в том, что среди богословов не было единого мнения насчет того, в каком состоянии пребывает душа такого ребенка. Теперь же церковные иерархи сошлись на том, что младенец не успел нагрешить, а значит, его можно отпевать по православным канонам. При этом правила отпевания будут несколько иными, чем в отношении взрослых усопших. В тексте молитв, которые произнесет священник, не будет просьб о прощении грехов. Новая процедура включает в себя молитву о самом умершем ребенке и о его родителях. В РПЦ сообщили, что ранее решение отпевать некрещеных детей, родившихся мертвыми или погибшими в первые часы жизни, было принято в православной церкви в Америке и на Кипре. Источник