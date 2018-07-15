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Таня Терешина откровенно рассказала о своем будущем
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Таня Терешина откровенно рассказала о своем будущем 

Russianshowbiz.info 59 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица не может сдержать слов восхищения каждый раз, когда публикует снимки своей единственной дочери в социальных сетях.
В очередной раз под совместной фотографией с 4-летней Арис Таня решила поразмышлять о том, насколько взрослой уже стала ее малышка, и что ждет ее саму в далеком будущем.
39-летняя звезда заметила, что ее ребенку сейчас могло бы быть уже и 20 лет, но она безмерно рада своему состоявшемуся материнству и наслаждается этой ролью ежедневно. По словам Тани, она очень рада расти и стареть рядом со своим ребенком. Певица рассказала поклонникам о мечтах иметь собственный дом на морском побережье. Именно там, согласно представлениям Терешиной, она будет с радостью воспитывать отправленных к ней на летние каникулы внуков.
Поклонникам не показалось странным то, что певица считает маленькую дочь взрослой: «Таня, я только прочла первое предложение, и в голове у меня сразу возникло „А у вас и 18летняя дочь уже могла бы быть, и смотрелись бы вы как сестры“. И тут читаю дальше прямо то, о чем думала. Да, поздние дети более осознанно воспринимаются…»
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