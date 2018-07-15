Прибавление в семействе: грамотно и безопасно зонируем территорию загородного участка

Любая семья, ожидающая в скором времени пополнение, в летний сезон задумывается о том, как максимально удобно и безопасно организовать пространство дачного участка — чтобы и дети развлекались и познавали мир на свежем воздухе, и взрослые могли позволить себе хоть немного отдохнуть и расслабиться. Немаловажным критерием для любителей садово-огородной деятельности является также возможность выращивать любимые овощи, фрукты и травы, полезные для здоровья всех членов семьи. Сегодня мы поговорим о том, как грамотно зонировать территорию приусадебного участка, когда в семье появляются маленькие дети.

От рождения до 9-15 месяцев

Известно, что после рождения ребенка наибольший груз забот и ответственности ложится на молодую маму. Поэтому территорию участка необходимо организовать максимально удобно для того, чтобы по ней можно было немного прогуляться с коляской (чтобы затем поставить ее в тихом уголке неподалеку от зоны отдыха и приготовления пищи — тогда малейший писк проснувшегося крохи будет сразу же услышан, и понимание этого поможет маме расслабиться, пока любимое чадо спит). Достаточно широкая садовая дорожка и укромное место для последующей «парковки» коляски сделают прогулки молодой мамы легкими и приятными.

Не лишним также будет оборудовать на участке спрятанную от посторонних глаз беседку с комфортными креслами, в которых удобно будет покормить малыша, не уходя для этого в закрытое помещение и не усугубляя ощущение изоляции от мира. К тому же, на свежем воздухе аппетит у крохи наверняка будет очень хорошим, что в первые месяцы жизни является залогом хороших прибавок в весе и гармоничного развития.

Умывальник на улице с небольшим пеленальным столиком, покрытым мягким водоотталкивающим материалом, поможет совершать гигиенические процедуры на свежем воздухе, что, безусловно, будет нести огромную пользу для здоровья как мамы, так и ребенка. Выбирая место для летнего уличного умывальника и столика для пеленания, следует также предусмотреть комфорт малыша, чтобы в погожие дни при пеленании на столике его глазки не слепило яркое солнце.

Для ползающих деток, еще не научившихся ходить и бегать, на открытом воздухе можно оборудовать манеж. Для этого, кстати, отлично подойдет надувной бассейн со стенками достаточной высоты, чтобы ребенок не смог вылезти наружу. Кроме того, в жаркие дни бассейн можно немного наполнять водой — буквально на 3-5 см, чтобы малыш мог поиграть с резиновыми «водоплавающими» игрушками и с восторгом побрызгаться и поплескаться.

Самостоятельная ходьба

В среднем, по достижении года (кто-то раньше, кто-то немного позже) малыши приобретают новое умение — ходить и бегать самостоятельно, не держась за руки родителей. С этого момента и до исполнения ребенку 2,5-3 лет территория дачного участка наиболее остро нуждается в безопасном зонировании.

Основными зонами приусадебного пространства являются: хозяйственная зона (где хранятся строительные инструменты и бытовой инвентарь, производится мелкий ремонт мебели и техники, обустраивается дровяная поленница и т.д.), садово-огородная территория (цветники, плодовые деревья и кустарники, клумбы и грядки с овощами и зеленью) и зона отдыха для детей и взрослых. В ситуации с годовалыми детьми, не способными еще различать и запоминать, что можно, а что нельзя делать, исследуя окружающий мир, необходимо организовать пространство таким образом, чтобы прямо с порога дома дети сразу видели поблизости яркую игровую площадку, куда им непременно захочется поскорее попасть. Неподалеку от нее, в месте, откуда просматривается не только игровая зона, но и вся остальная территория участка, имеет смысл обустроить зону отдыха для взрослых — удобную террасу, патио или беседку. Садово-огородную часть лучше расположить подальше от игровой зоны, иначе большинство фруктов и ягод неизбежно будут опробованы на зуб, вне зависимости от того, успели ли они созреть к моменту снятия пробы маленькими сорванцами. Хозяйственная зона представляет наибольшую опасность для годовалых малышей, поэтому доступ к ней должен быть перекрыт с помощью отдельного ограждения и калитки с задвижкой, открыть которую способны только взрослые.

Детская игровая площадка может содержать самые разные сооружения — главное, чтобы они были безопасны для маленьких человечков, еще не всегда уверенно шагающих по земле, и при этом были интересными и помогали им познавать, как устроен наш мир. Детскую песочницу — неизменный источник радости, способный надолго занять малыша, — можно сконструировать из гладких, тщательно обработанных досок, либо старой шины от крупного автомобиля или трактора, заполненной мелким песком. В вечернее время, после окончания игр на улице, песочницу необходимо накрывать листовым материалом или тентом, чтобы соседские коты не облюбовали это место для своих естественных нужд. Помимо песочницы, на детской площадке можно построить игровой домик, маленькие турнички, небольшую безопасную горку с перилами, дорожку из невысоких (5-7 см над землей) пеньков, прочно вкопанных в грунт. Маленький батут с сеткой-ограждением или сухой бассейн с шариками наверняка будут с восторгом приняты годовалыми крохами. А для массажа маленьких ножек на игровой площадке можно обустроить специальные участки с небольшими гладкими камушками округлой формы (но не слишком маленькими, чтобы малыш не смог случайно отправить их в рот), вспененным мягким полиуретаном (для этого можно использовать старые туристические коврики) и искусственной, в меру жесткой травкой.

Чего следует избегать, обустраивая участок для семейного отдыха с маленькими детьми?

— не следует ставить глубокие резервуары с водой — бассейны, крупные фонтаны с чашей, бочки для сбора дождевой воды (если только они не достаточно высокие, чтобы ребенок не смог туда залезть);

— не стоит ставить стационарные металлические качели в детской игровой зоне — если вы не готовы постоянно следить за тем, чтобы ребенок случайно не причинил себе травмы, опираясь на подвижную часть или раскачивая ее и стоя слишком близко (как вариант, с помощью гибких прочных канатов и удобного сидения можно обустроить подвесные качели на крепкой горизонтально растущей ветке дерева, убирая их наверх тогда, когда вы заняты другими делами);

— опасной может быть и слишком легкая мебель, не прикрепленная к основанию зоны отдыха — ребенок может забраться или опереться на нее и в итоге упасть и удариться;

— не рекомендуется разграничивать садово-огородную часть с остальным пространством с помощью колючих кустарников — крыжовника, малины, ежевики (лучше отдать предпочтение кустам смородины или декоративным неколючим кустарникам);

— приобретение дорогостоящих малых архитектурных форм и экзотических растений также стоит отложить на период, когда дети подрастут и уже смогут более бережно относиться к красивому декору и растительности.