Как успокоить ребенка: 7 игр, которые спасут ваш вечер

По вечерам мне хочется уйти в кладовку, обваляться в пыли и прикинуться старым одеялом — лишь бы меня оставили в покое вернувшиеся из школы и садика дети. В шесть ноль-ноль в нашей квартире открывается филиал пятого круга ада: споры, крики, слезы — хаос, одним словом. Можно было бы подумать, что мы с мужем так себе родители, но в действительности всему виной накопившееся за день у детей напряжение. Такова детская психология: чем сильнее ребенок устал, тем быстрее он утомит окружающих.

Хороший антистрессовый прием — специальные игры, которые помогают быстро расслабиться и успокоиться. Они и стали нашим ежевечерним спасением.

Игра «Бутерброд»

Правила: ребенок укладывается на подушку или свернутое мягкое одеяло — это хлеб на тарелке. «Мажете» хлеб маслом — гладите ребенка, проговаривая ласковые слова. Сверху кладется еще подушка или одеяло (это сыр, колбаса или еще хлеб) и опять «намазывается» масло, посильнее надавливая на малыша. Потом «съедаете» бутерброд, аккуратно и мягко сдавливая ребенка в подушках.

Эффект: игра «Бутерброд» поможет беспокойным и гиперактивным детям при переутомлении. Ученые называют это воздействием на тело глубоким давлением — оно расслабляет, дарит ощущение покоя и в целом напоминает массаж. При таком давлении мозг вырабатывает серотонин — гормон счастья. Поэтому, например, детям, подверженным стрессам, рекомендуют спать под тяжелыми одеялами (до 7 кг). Зависимость простая — чем тяжелее одеяло, тем быстрее ребенок засыпает и крепче спит.

Игра «Домик»

Правила: в роли домика может выступать кусок ткани или одеяло, накинутые на стулья, нагромождения в комнате или на дереве, коробка (кстати, ИКЕА создали приложение IKEA Toybox, в котором предлагают детям кучу вариантов по использованию картонных коробок. Среди них и домики, естественно). Родители привлекают ребенка к созданию домика, а затем ходят друг к другу в гости, устраивают там магазин или больницу и так далее.

Эффект: огромный фактор стресса для ребенка в течение дня — нарушение его личного пространства. Игра поможет ему вернуть чувство защищенности, вновь установить личные границы и просто побыть наедине с собой.

Отличным вариантом может стать и кровать в виде домика от магазина «Орбита-Мебель». Кровать имеет выдвижные ящики, что позволит сохранить больше пространства в комнате.

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Игра с ручной жвачкой

Правила: вам понадобится специальная жвачка из резины с запахом клубники, банана или винограда. Такая вещица принимает мягкое, твердое или жидкое состояние (результат неудачной попытки создать резину). Внешне выглядит как обычная жевательная резинка, но не липнет и не пачкается. Предложите ребенку слепить из нее разные фигурки, попробуйте разорвать и снова скрепить.

Эффект: при повышенной работе мозга и напряжении человеку требуется разрядка, а тактильная игрушка укрепляет мышцы рук и пальцев, избавляет от стресса, снижает агрессию, раздражительность.

Сказкотерапия

Правила: вместе с ребенком сочиняем рассказ или сказку на тему прошедшего дня при помощи рисунков, лепки, активно применяем природный материал.

Эффект: сказка помогает ребенку лучше адаптироваться в новых условиях, переосмыслить произошедшее за день, спокойно принять изменения в жизни.

Для сказкотерапии можно использовать специальные наборы сказочного театра. Магазин развивающих игр для детей «Десятое Королевство» предлагает комплект с глиняными фигурками, которые нужно раскрасить.

Набор сказочного театра «Маша и Медведь», «Десятое Королевство», от 455.47 руб., заказать: +7 (495) 255-06-06 Набор сказочного театра «Курочка Ряба», «Десятое Королевство», от 529.17 руб., заказать: +7 (495) 255-06-06 Игра с подушкой-антистресс

Правила: берем игрушку и в зависимости от возраста ребенка взаимодействуем с ней: с маленькими укладываем спать, катаем на машине, лечим, а старшим можно предложить посмотреть мультфильм или кино в обнимку с такой игрушкой.

Эффект: такие игрушки лидируют в рейтинге антистрессовых предметов. Они изготовлены из приятной на ощупь ткани, которая не выгорает, а мелкие гранулы наполнителя не впитывают влагу и не теряют первоначальный объем

Мягкие антидепрессанты вызывают положительные эмоции у детей и взрослых, поднимают настроение благодаря тактильным ощущениям, воздействию на нервные окончания в ладонях.

Игры с водой

Правила: наливаем воду в таз или набираем ванну и разрешаем ребенку устраивать переливашки, опыты с подкрашиванием воды, купаться. Так можно поиграть еще по пути домой, если на улице прошел дождь и есть большие лужи. Правда, тогда необходимо надеть на ребенка непромокаемый костюм, чтобы и чадо не заболело, и родители были спокойны за чистую одежду.

Приобрести непромокаемый детский костюм вы можете в интернет-магазине детской верхней одежды RITTA-SHOP.RU. Куртка застегивается на молнию и липучки, брюки имеют регулируемые лямки.

Непромокаемый костюм в RITTA-SHOP.RU, от 1 500 руб., заказать: +7 (812) 948-17-15 Непромокаемый костюм в RITTA-SHOP.RU, от 1 690 руб., заказать: +7 (812) 948-17-15 Эффект: игры с водой успокаивают и расслабляют, не зря лучшим завершением дня для ребенка считается теплая ванна. Вода смывает напряжение и беспокойство, излишнее возбуждение.

Жарким летом наилучший эффект получится, если игры с водой будут проходить в бассейне. Интернет-магазин IntexCorp представляет бассейны различных размеров и конструкций, в которых могут купаться не только дети, но и родители.

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Игра в прыжки

Правила: батут или кровать? Или специальные места для прыгания? В шутливой форме обозначим: тут прыгаем на одной ноге, а здесь — на двух.

Эффект: тут, как говорится, клин клином вышибают. Прыжки снимут тревожность у детей и напряжение, дадут возможность почувствовать опору на стопу (чем укрепят веру в себя).

Советуем приобрести домашние батуты: и кровати будут целы, и чадо может прыгать дома тогда, когда захочет. В интернет-магазине «ФЕЕЧКА» вы можете приобрести как маленькие надувные батуты, так и большие каркасные, в которых есть защитные стены.

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В общем, как я поняла, задача родителя — выйти из кладовки, стряхнуть пыль и сказать себе: «Окей, этот орущий ребенок — мой, и только я смогу помочь, поэтому подавайте мне доспехи, я победю этого монстра. Или побежу…»

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